Premier League - Sánchez bude brzy opět ve svém nejlepší formě, odchod Chamberlaina dává příležitost mladým hráčům, řekl na tiskové konferenci Wenger

© metro.co.uk - Arséne Wenger

Včera 17:16 - Arséne Wenger na dnešní tiskové konferenci nepochyboval o tom, že poměrně hektické a nejisté léto neovlivní klubové výkony Alexise Sáncheze, který se podle francouzského manažera brzy dostane do své nejlepší formy. Wenger zároveň odpovídal na otázky týkající se Alexe Oxlade-Chamberlaina, který odešel do Liverpoolu, ale i Kyliana Mbappého, kterého mohl Arsenal získat.

V posledním dni letního přestupového okna se spekulovalo o tom, zda Alexis Sánchez přece jen přestoupí do Manchesteru City. Chilanův přesun se nakonec neuskutečnil, Arsenal byl připraven přijmou šedesátimilionovou nabídku pouze v tom případě, že by jako náhradu získal Thomase Lemara z Monaka. Ten se však rozhodl zůstat ve svém působišti, a proto padl i Sánchezův přestup.

O Alexisově profesionálním přístupu a soustředěnosti Arséne Wenger nepochybuje. „Velmi rychle se dostane zpět do formy. Přestupový trh byl plný napětí, ale teď je uzavřený. Lemar zůstal v Monaku a musí se soustředit na svoji práci tam. Sánchez je u nás a musí se zde soustředit zase na svoji práci,“ řekl Wenger.

„V posledních okamžicích přestupového okna se staly věci, u kterých lituji, že k nim došlo. To je také důvod, proč podle mě potřebujeme změnit pravidla, aby se přestupový trh uzavřel ještě před začátkem sezony.“

"Když v jednu chvíli probíhá přestupové období i sezona, tak někteří hráči neví, na čem jsou. Počítá se s nimi v klubu, nebo přestoupí jinam? Jsou případy, kdy hráči jsou odpoledne odhodláni nastoupit do zápasu, ale večer už jsou na odchodu z klubu. Není to ideální a každý manažer v lize by souhlasil s tím, že je potřeba udělat změnu. Nemůžete mít před zápasem v šatně hráče, který je na půl cesty pryč z klubu.“

Vstup do nového ročníku Premier League se Arsenalu příliš nepovedl. Po heroickém obratu proti Leicesteru přišly dvě prohry - se Stoke a s Liverpoolem. Drtivou prohru 4:0 s Liverpoolem Wenger označil jako „katastrofální.“ Reputaci si Gunners mohou napravit v sobotu, kdy hostí Bourneouth.

„Ovšem, že mě takové prohry trápí, ale i takové zápasy jsou bohužel součástí kariéry každého manažera. Všichni by chtěli vidět od svého týmu pokaždé to nejlepší, takže je pochopitelné, že když vás potká takový výsledek, přemýšlíte o tom, co jste mohli udělat lépe.“

"V zásadě si ale nemyslím, že je důvod k panice, máme za sebou teprve tři kola. Před námi je ještě pětatřicet zápasů a já svým hráčům stoprocentně věřím. Jsme dost kvalitní na to, abychom v sobotu ukázali, na co skutečně máme a že předchozí výsledky byly pouze ojedinělé.“

Letní přestupové období přineslo řadu velkých přestupů. Pravděpodobně ten druhý největší se odehraje za rok, kdy PSG aktivuje opci na přestup Kyliana Mbappého. Talentovaného útočníka mohl pro svůj tým získat i Wenger. Před rokem.

„Zajímali jsme se o něj už loni a byli jsme opravdu blízko jeho získání. Myslím, že blíž než letos, protože tehdy kolem něj nekroužilo tolik klubů jako během tohoto léta. Je to výjimečný hráč.“

V posledním dni naopak Arsenal opustil Alex Oxlade-Chamberlain, kterému zbýval rok do konce smlouvy, a i proto za 35 milionů liber přestoupil do Liverpoolu, kde se těší na pozici středního záložníka.

„Na konci přestupového období jsme museli učinit rozhodnutí a někoho prodat. Celkově jsme na tom z finančního hlediska dobře, jsme silní a i naše současná sestava je velmi silná a konkurenceschopná. Alexovi přeji jen to nejlepší a děkuji mu za to, co pro klubu udělal. Někdy takový odchod může otevřít příležitost mladému talentovanému hráči, který by jinak takovou šanci nedostal.“

Na závěr byl Arséne Wenger optimistický ohledně dlouhodobě zraněného Santiho Cazorly. Kvůli náročným zraněním kotníku španělský záložník od minulého roku nehraje.

„Dnes začal znovu běhat a pohyblivost jeho kotníku vypadá dobře. Teď už je to jen o tom, aby se dostal do správné fyzické kondice, aniž by utrpěl další zranění. Proto je složité určit, kdy by se mohl dostat do zápasové formy, určitě to ale nebude před Vánoci,“ uzavřel manažer Arsenalu.

Ondřej Pražák / bbc.com