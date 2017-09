Premier League - Manchester City se v lednu vrátí pro Sáncheze. Chce nabídnout 20 milionů liber

© mirror.co.uk - Alexis Sánchez

Dnes 14:11 - Manchesteru City se během léta nepodařilo ulovit Alexise Sáncheze, kterému v Arsenalu po sezoně končí smlouva. Citizens se však nevzdávají, ještě před tím, než by jednali o Sánchezově příchodu zadarmo, chtějí v lednu předložit Arsenalu ještě další nabídku.

V posledních hodinách přestupového okna mohl Alexis Sánchez zamířit do Manchesteru City, který za něj nabízel 60 milionů liber. Přestup ale ztroskotal na tom, že Arsenalu se nepodařilo sehnat náhradu - Thomas Lemar se rozhodl zůstat v Monaku.

Sánchezovi zbývá pouhý rok do konce kontraktu, a proto se jeho případná cena s každým dalším měsícem snižuje. V lednu se Manchester City hodlá vrátit pro Sáncheze zpět, po letních šedesáti milionech ale plánuje nabídnout pouhých 20 milionů liber. Kdyby Arsenal takovou částku přijal, Sánchez by se ještě v lednu stěhoval do Manchesteru, kdyby odmítl, bude riskovat, že Sánchez tak jako tak přestoupí. O půl roku později, ale bez finanční náhrady.

Další teoretickou variantou je samozřejmě i to, že Sánchez změní svůj názor a podepíše s Arsenalem novou smlouvu. Tato možnost je ale ještě méně pravděpodobnější než předchozí dvě. Arsenalu se v úvodu sezony příliš nedaří, po prohře se Stoke přišla i porážka na hřišti Liverpoolu, který Arsenal předčil prakticky ve všech ohledech. V tomto zápase měl Sánchez ve tváři, poté co byl vystřídán a usedl na lavičku, tragikomický výraz, který naznačil, že v příští sezoně už jej v dresu Arsenalu patrně neuvidíme.

Lehké období Sánchez nezažívá ani v chilské reprezentaci, která v posledních dvou kvalifikačních zápasech prohrála a v tabulce, která rozhoduje o postupu na Mistrovství světa, se dvě kola před koncem propadla na nepostupové šesté místo. Alespoň částečně si Sánchez může spravit chuť o víkendu, kdy Arsenal hostí Bournemouth. Arséne Wenger nepochybuje o Sánchezově profesionalitě a věří, že se brzy dostane do optimální formy. Zápas s Brounemouthem, který je zatím bez bodů, by mohl být ideálním odrazovým můstkem.

Ondřej Pražák / dailymail.co.uk