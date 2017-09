Premier League - Ander Herrera: Doufám, že ve Stoke nebude pršet

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Ander Herrera

0 Líbilo se

Dnes 13:13 - Manchester United o víkendu čeká zápas čtvrtého kola Premier League na půdě Stoke City. Zatím si Rudí ďáblové drží vynikající bilanci. Za tři kola posbírali plných 9 bodů a ještě neinkasovali. Jenomže to se může velmi brzy změnit. Je si toho vědom i Ander Herrera. Španělský záložník si přeje, aby ve Stoke během zápasu panovalo dobré počasí, jinak by to jeho tým měl proti domácím ještě těžší.

Stadion ve Stoke je v posledních letech pro Manchester United nepříjemným místem. Od roku 2013 tam Red Devils ligový zápas nevyhráli. Dobře si to uvědomuje i Ander Herrera.

Španělský záložník očekává ještě více nepřátelskou atmosféru než obvykle. To i z důvodu toho, že domácí Potters budou chtít být prvním týmem, který pokoří Davida de Geu v této sezóně nebo Rudým ďáblům vezme body. Zkrátka se bude Stoke snažit narušit Manchesteru United jejich dokonalý start do soutěže.

„Premier League je velmi dlouhá a porazit vás může jakýkoliv soupeř.“

„Teď musíme čelit Stoke City. Už čtyři sezóny jsme tam nevyhráli. Máme za sebou dobrý vstup do soutěže, ale nemůžeme polevit.“

„Jsme připraveni jim čelit a doufejme, že počasí nebude tak špatné, protože když je špatné počasí, hraje se tam opravdu těžce. Jsme připraveni. Žádné výmluvy - zkusíme tam vyhrát. Jsme Manchester United, takže se nebojíme.“

„Vždy to tak je. Každý fanoušek, každý klub čeká na Manchester United. Jsou na nás nachystaní. Je to pro nás velký den.“

„Musíme se vyrovnat jejich nasazení a ukázat naši kvalitu. První věcí je náš přístup. Atmosféra bude proti nám, ale to je normální.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz