Premier League - Kylian Mbappé: Můj přestup do Arsenalu byl hodně reálný

Mbappé si Arsenal nevybral

Dnes 12:26 - Upsal se Paris Saint-Germain, zůstal v rodné Francii. Přitom mohl zamířit do Realu Madrid, který o něj delší dobu stál. Anglie také volala, především Arsenal. Kylian Mbappé nyní přiznává, že se setkal s Arsénem Wengerem, který na něj udělal dojem. Jeho případný transfer ke Gunners byl jednou z reálných možností. Mladý útočník ale nakonec zvolil jinou cestu.

Vybral si zkrátka jiný směr. Mohl zamířit více na jih - do Španělska. Tam mohl oblékat dres Realu Madrid. Nebo se vydat ze slunečného Monaka na sever do deštivého Londýna. Arsenal měl velký zájem, Arséne Wenger chtěl do týmu svého krajana.

Jenomže cenovka u Kyliana Mbappého byla pro Kanonýry až příliš vysoká. Nakonec jej ulovilo PSG. V Paříži bude Mbappé nejprve rok hostovat a poté za něj bohatý klub vysází Monaku 180 miliónů eur. Tedy druhou nejvyšší částku v historii.

Ovšem sám Mbappé přiznává, že přestup do Arsenalu byl ve hře. Na začátku přestupového období se měl s Arsénem Wengerem setkat v hlavním městě Francie a během tří hodin probrali vše důležité.

„Setkal jsem se s Arsénem Wengerem, je to skvělý trenér. Má ve Francii úžasnou reputaci. Je dobře respektován a ví, jak pracovat s mladými hráči, aby se rozvíjeli.“

„Byla to pro mě opravdová a skutečná možnost odejít do Arsenalu. Ale, samozřejmě, PSG bylo to hlavní možností.“

„Zvažovali jsme výhody a nevýhody všech klubů. Moje rodina mi ovšem řekla, že to musí být mé rozhodnutí. To je přesně to, co jsem potřeboval udělat.“

„Také to muselo být dlouhodobé rozhodnutí. Takže to bylo na mně a já jsem se rozhodl, že půjdu do PSG a budu se dál vyvíjet právě tam.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz