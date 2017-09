Premier League - Neymar všechno změnil. Kdybychom Matiće a Lukakua kupovali poslední den, dali bychom za ně 200 milionů, říká Mourinho

© skysports.com - José Mourinho

Dnes 14:25 - Letošní letní přestupové období přineslo několik velkých přestupů a zároveň byla posunuta rekordní suma vyplacená za jednoho hráče. Manažer Manchesteru United José Mourinho si gratuluje k tomu, že své přestupy vyřešil ještě před Neymarovým přesunem. Dvousetmilionový přestup totiž podle Mourinha ovlivní fotbalový trh natrvalo.

Tím, že Paris Saint-Germain aktivoval Neymarovu výkupní klauzuli, francouzský klub zaskočil nejen fotbalový svět, ale především Barcelonu. Rekordní přestup Paula Pogby, který se za necelých 90 milionů liber stěhoval z Juventusu (zpět) do Manchesteru United vydržel pouhý rok. Barcelona za Neymara získala 198 milionů liber.

Zprvu se mohlo zdát, že téměř dvě stě milionů liber je příjemným bolestným za odchod Nemyara, že za takové peníze se dají sehnat alespoň dva světoví hráči. Loni by to zcela jistě stačilo, ne však letos. Za dvacetiletého Ousmane Dembélého Barcelona zaplatila 97 milionů liber a dalších 38 milionů bude muset vyplatit na případných bonusech. Podobnou částku Katalánci nabízeli i za Philippeho Coutinha, Liverpool však zůstal neoblomný a rezolutně odmítl každou nabídku.

Barcelona tak přišla o zkušeného a prověřeného Neymara, aby dvě třetiny z jeho přestupu použila na získání dvacetiletého Dembélého, který má za sebou jedinou, byť velmi úspěšnou sezonu v nejvyšší německé lize, kam před rokem přišel za třináct a půl milionu liber. Mezitím PSG položilo základní stavební kámen dalšímu obřímu přestupu - po ročním hostování zaplatí za osmnáctiletého Mbappého 166 milionů liber.

K věci letních přestupů má co říct José Mourinho, manažer Manchesteru United. „Myslím, že jsme byli velmi prozřetelní, mysleli jsme, že by k něčemu, co navždy změní fotbalový trh, mohlo dojít.“

„Poslední týdny a dny přestupového okna obvykle bývají poklidnější a utrácí se menší částky. Tuto sezónu to ale bylo naopak. Po přestupu Neymara se všechno změnilo. A co se týče přestupových částek, je to změna k horšímu.“

Manchester United během léta uskutečnil několik velkých přestupů. Za 39 milionů liber koupil obránce Victora Lindelofa (30,7 milionů + 8,8 milionů na bonusech), 90 milionů stál Romelu Lukaku (75 + 15) a 40 milionů liber United poslali Chelsea za Nemanju Matiće.

„Kdybychom Lukakua kupovali jednatřicátého srpna, museli bychom za něj zaplatit 150 milionů. Matić by stál 60 nebo 70 milionů liber. Neymar všechno změnil. Kdyby byl nejdražším fotbalistou nadále Paul Pogba, jsem přesvědčený, že by Coutinho nepřestoupil za víc než 101 milion liber.“

„Lidé se nyní dívají na onu částku 200 milionů. Hráči, co dříve stáli 20 milionů mají nyní cenu 40, a hráči, za které byste loni zaplatili 40 milionů liber, dnes stojí 60. Lukaku a Matić by nás dnes stáli dohromady dvě stě milionů, ale protože jsme tyto přestupy dotáhli brzy, nestálo nás to tolik. V přestupech jsme si po finanční stránce vedli velmi dobře. Není to úplně to nejstěžejnější, ale je to důležité,“ uzavřel Mourinho.

Ondřej Pražák / skysports.com