Premier League - Jsem unavený z kritiky a neporozumění, napsal na sociálních sítích Alexis Sánchez

Dnes 13:39 - Alexis Sánchez na svém instagramovém účtu zveřejnil dlouhou zprávu, ve které mluví o své unavenosti z kritiky, která se na něj během reprezentační přestávky snáší. Může jeho nepříliš ideální rozpoložení ovlivnit i výkony v Arsenalu?

Chilská reprezentace zaznamenala v posledních letech velký posun vpřed, v probíhající kvalifikaci na Mistrovství světa v Rusku ale tak přesvědčivá není. Poslední dva zápasy Chile prohrála - 3:0 s Paraguayí a 1:0 s Bolívií - a v tabulce klesla za Argentinu na šesté místo, tedy příčku, která účast na světovém šampionátu nezaručuje.

Kritika za špatné výsledky se snaží na jednu z největších hvězd, Alexise Sáncheze, kterému radost nepřináší ani Arsenal, který je po třech kolech se třemi body šestnáctý.

Alexis byl kritizován především po zápase s Paraguayí. Na Sánchezovu soustředěnost mohlo mít vliv to, že zápas se hrál v době, kdy v Evropě uzavíralo přestupové okno a s ním se uzavíral i Sanchézův možný přestup do Manchesteru City.

Na základě velkého tlaku na svoji osobu Sánchez na instagramu zveřejnil fotku - po vítězném finále FA Cupu ve Wembley s chilskou vlajkou kolem ramen - a dlouhý komentář.

„Přijde moment, kdy jste ze všeho unavení. Jste unaveni z toho, že jste kritizováni pro nic za nic, jste unaveni z toho, že ostatní chtějí vidět vaši prohru. Jste unaveni z toho, že sami sobě neustále říkáte, že musíte znovu povstat a postavit se těm, kdo o vás pochybují. Jste unavení z toho, že svět a lidi, kteří jsou ve skutečnosti proti vám, neustále ujišťujete, že všechno je OK. A nejhorším na tom je to, že nikdo si vůbec neuvědomuje, jak se při tom všem cítíte. Na svém chilském dresu mám číslo 7. Nosit toto číslo znamená přijmout obrovskou zodpovědnost. Mrzí mě, že novináři a špatní lidé mě kritizují, aniž by mi rozuměli.“

zdroj: instagram.com

Ondřej Pražák / skysports.com