Premier League - Prodej Matiče? Je to nejhorší rozhodnutí, jaké jsem kdy viděl, kárá Chelsea Ray Wilkins

© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Nemanja Matič

0 Líbilo se

Dnes 12:52 - Chelsea během léta prodala Nemanju Matiče ke konkurenci do Manchesteru United. Srbský defenzivní záložník, který u Blues vytvořil skvělou dvojici s Kantém, se tak znovu shledal s José Mourinhem. Mnozí tento krok nechápali. Kritická slova volil i Ray Wilkins, jedna z legend Chelsea. Podle něj to bylo to nejhorší rozhodnutí, jaké kdy zažil.

Nemanja Matič byl pevnou součástí Chelsea. V minulé sezóně svými výkony výrazně přispěl k zisku mistrovského titulu. Antonio Conte mu dával spoustu prostoru. Proto bylo překvapivé, když se Chelsea rozhodla Matiče prodat do Manchesteru United za 40 miliónů liber.

Ray Wilkins, který v Chelsea působil jako hráč i jako trenér, nepochopil toto rozhodnutí. Podle něj je to nejhorší rozhodnutí za několik posledních let.

„Je to to nejhorší rozhodnutí, jaké jsem kdy viděl. Mluvíme o hráči, který v Chelsea patřil mezi ty největší. S Kantém uprostřed hřiště byl úžasný. Vyhrál s Chelsea titul. A najednou ho prodáme jednomu z největších rivalů, které Chelsea má.“

„Říkám „my“, protože jsem příznivcem Chelsea, takže mluvím od srdce. V životě by mě to nepadlo. Proč pustíme Nemanju Matiče?“

„Byl pro nás naprosto výjimečný. Teď, za krátkou dobu, jsme mohli vidět, že jeho příchod umožnil Paulu Pogbovi, aby si dělal, co chce. Absolutně ten transfer nechápu.“

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz