Premier League - Představení nové posily Chelsea: Davide Zappacosta – muž, který má chystat centry pro Álvara Moratu

Davide Zappacosta – nová akvizice Chelsea

Dnes 10:20 - Chelsea usilovala o nové posily až do posledních hodin přestupového období. Nakonec se jí podařilo získat Drinkwatera a také Davideho Zappacostu. Zatímco Drinkwater je zavedený hráč, který působil v Leicesteru, Zappacosta je pro mnohé nepříliš známým hráčem. Přichází na Stamford Bridge za 25,8 miliónu liber z FC Turín. Co se dá od pětadvacetiletého Itala očekávat?

Davide Zappacosta je hráč, o kterém se příliš v souvislosti s Chelsea nemluvilo. Je to poměrně překvapivý přestup. Italský křídelní obránce by měl o své místo v základní sestavě Blues bojovat s Victorem Mosesem. Co přesně v něm Chelsea získala?

Gianluca Odennino z turínských novin La Stampa je velkým Zappacostovým obdivovatelem: „Zappacosta nahradil v Turíně Mattea Darmiana, když odešel do Manchesteru United. Je to dobrý hráč, který v posledních letech přitahoval zájem Juventusu. Umí skvěle bránit a je schopen pokrýt celou pravou stranu. Je to vážný a chytrý kluk.“

Matteo Pedrosi, žurnalista z Corriere dello Sport, s tímto názorem souhlasí: „Zvládá obě fáze, obrannou i útočnou, opravdu velmi dobře. Je velmi pozorný, co se týká defenzivní práce. Ovšem vždy se také snaží zaútočit. Jeho nejlepšími vlastnostmi jsou běh a jeho síla, ale také má precizní centry a umí i dobře vystřelit. Davide je skutečný profesionál.“

Tato pracovní etika Zappacostovi pomohla v tom, aby se neustále zlepšoval. Ve svých 22 letech debutoval v Serii A v dresu Atalanty. Jejím hráčem byl už předtím, ale byl poslán na hostování do Avellina, kam následně přestoupil. Atalanta si jej pak koupila zpět.

Fabio Esposito trénoval Zappacostu během jeho působení v Avellinu. Vzpomíná na něj v dobrém a má pro něj slova chvály.

„Mám na Davideho skvělé vzpomínky. Vždy byl hráčem, kterému jeho atletická vybavenost a jeho síla pomohly k tomu, že se bez problému posouval výš a výš. Časem, díky práci trenérů, kteří s ním pracovali, výrazně zlepšil sovu práci v defenzivě. Když byl mladší, byla to jeho slabá stránka.“

To může být i důsledkem toho, že Zappacosta začínal svou kariéru jako útočník, až postupně byl přeškolen na křídelního obránce.

Zappacosta působil na pozici krajního obránce i v FC Turín. Do italské reprezentace si jej vytáhl už Antonio Conte. Ve výběru zůstal i po změně trenéra. Gian Piero Ventura na něj také ukázal. Ale jak naznačuje Esposito, Zappacostovi příliš neprospělo to, že FC Turín přešel na hru se 4 obránci. Nejde ve hře to, v čem tkví jeho síla. Na tom teď nezáleží. Antonio Conte mu najde jinou, vhodnou pozici.

Zappacosta může do sestavy Chelsea skvěle zapadnout. Právě na postu křídelního obránce. Na Stamford Bridge by mohl přinést aspekt hry, který patří k těm úplně nejdůležitějším. To se bude trenérskému štábu Chelsea líbit. „Je velmi kvalitní při produkci centrovaných míčů,“ říká Odennino. Tento atribut získal další význam po příchodu Álvara Moraty.

Moratův gól hlavou proti Evertonu po centru Azpilicuety to jen dokládá. Španělský útočník je velmi silný ve hře hlavou. V loňské sezóně takto vstřelil hned sedm gólů. Rovněž zdůraznil druh „služby“, kterou útočník vyžaduje, aby maximalizoval svou účinnost. Conte ví, že má pro Chelsea smysl, aby v této sezóně kladla větší důraz na centrované míče.

V minulé sezóně se to Chelsea nedařilo. Byla ve statistikách gólových centrů velmi slabá. Diego Costa dal jen tři góly hlavou za celou sezónu. To Álvaro Morata už stihl v této sezóně, kdy jsou odehrána tři kola, už dva góly hlavou.

Zappacosta umí centrovat a umí to výborně. Co se týče vytvořených šancí pomocí centru, byl v celé Serii A na pátém místě. Z centrů si připsal více gólových asistencí než kterýkoliv jiný krajní obránce Serie A. Působivé statistiky pomohou přesně vysvětlit, proč si jej Antonio Conte vybral. „Chelsea udělala skvělý tah,“ dodává Pedrosi.

