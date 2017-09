Premier League - Manchester United může vyhrát titul naprosto pohodlně. Pokud si udrží formu, říká stoper Swansea

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Mawson v souboji s Rashfordem

Dnes 17:40 - Po třech kolech mají jako jediní plný počet devíti bodů. Manchester United vládne tabulce Premier League. Navíc ani jednou neinkasoval. Naposledy porazil Leicester 2:0. Předchozí dvě utkání také zvládl s přehledem. Výsledkem 4:0 přejel doma West Ham a pak stejně zdolal Swansea na jejím hřišti. Právě Alfie Mawson, stoper Swans, pasuje Red Devils do role favorita. Podle něj můžou vyhrát titul s lehkostí.

Deset vstřelených gólů, ani jeden inkasovaný. Manchester United má za sebou famózní vstup do nového ročníku Premier League. Je to pro tým Josého Mourinha jistě velká vzpruha, ale zatím to nic neznamená. Ve hře je ještě 105 bodů.

S Rudými ďábly se nedávno poměřil Alfie Mawson, stoper Swansea. Velšský celek na domácí půdě od Red Devils hned čtyřikrát inkasoval. Mawson je přesvědčen o tom, že pokud Manchester United udrží svou stávající formu, může vyhrát ligový titul naprosto s přehledem.

„Mají obrovskou kvalitu. Každý jednotlivý hráč je skvělý, zejména ti, kteří hrají v základní jedenáctce. Stejně tak je děsivé, jakou kvalitu mají na lavičce.“

„Mají hráče, kteří vyjdou na hřiště a budou vyhrávat zápasy, vyhrávat trofeje. Jejich síla je zničující. Osobně si myslím, že vyhrají Premier League.“

„Pokud budou pokračovat v tom, co předvádí teď, tak vyhrají titul. A řekl bych, že to pro ně bude celkem pohodlné.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz