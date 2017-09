Premier League - Mesut Özil vzkazuje legendám Arsenalu: Přestaňte kritizovat a začněte nás podporovat

© skysports.com, fotbalportal.cz - Özil má vzkaz pro legendy

Dnes 08:55 - Arsenal je momentálně opět pod palbou kritiky. Největší díl spadá na hlavu Arséna Wengera. Ovšem i hráči jsou kritizovaní. Na to už u Gunners v posledních letech zvyklí. Tým dlouho čeká na titul. V minulé sezóně dokonce vypadl z TOP4. Legendy klubu a bývalí hráči se do Kanonýrů pořádně obouvají. To se Mesutu Özilovi nelíbí. Podle něj by z jejich strany měla přijít spíše podpora.

Hodně nepovedený start do ligové sezóny má za sebou Arsenal. Po třech kolech má na kontě jen tři body. Prohrál ve Stoke, schytal výprask v Liverpoolu. To nenechalo chladným nikoho. Ihned se začala ozývat kritika.

Ian Wright byl jen jednou z mnoha legend klubu, která je současnou situací zděšená. Thierry Henry chtěl při prohře na Anfieldu odejít ze stadionu.

Toto chování se nezamlouvá Mesutu Özilovi. Ten od bývalých hráčů žádá naopak podporu, a ne kritiku. Vyslyší jej někdo?

„Během posledních pár se mě mí kolegové z německé reprezentace ptali na to, jak to teď v Arsenalu všechno je.“

„Tvrdili mi, že v médiích četli o momentální krizi. Každodenně to komentují moderátoři, novináři, bývalí hráči. Říkají, že bychom mohli být nejhorší tým za poslední roky, klidně i za poslední desetiletí.“

„V posledních čtyřech letech jsme toho v Arsenalu ale dosáhli hodně. Tři z celkových 13 vítězství v FA Cupu jsme získali v posledních 4 letech. Přičemž zbývajících 10 získal klub během75 let.“

„K tomu musíme přidat tři triumfy v Community Shield. Takže za 4 roky máme 6 trofejí. Nicméně, i já jsem zklamaný, že jsme v poslední sezóně nehráli až do konce soutěže o titul. To je něco, co doufáme, že se tento rok změní.“

„Osobně jsem během té doby musel v Londýně skousnout spoustu kritiky. Příliš drahý, příliš chamtivý, špatná řeč těla, nedostatek bojovnosti...to je to, co o mně lidé říkali.“

„Některé z těchto připomínek vyřkli lidé, kteří o mně nic nevědí. Neznají mě. Byli to bývalí hráči Arsenalu. Ať už hráli za Arsenal v úspěšném období, nebo neúspěšném.“

„I když kritika je něco, s čím se musí vypořádat všichni fotbalisté, přesto jsem očekával, že legendy se budou chovat jako legendy. Má rada pro tyto legendy zní: Přestaňte mluvit a začněte nás podporovat.“

V posledních dvou sezónách vytvořil Mesut Özil pro své spoluhráče více šancí než kterýkoliv jiný hráč Premier League. I to ukazuje jeho důležitost pro tým. Přesto, jeho smlouva vyprší za rok. K prodloužení zatím nedošlo.

„Osobně nevím, jak dlouho tady bude pokračovat má kariéra. Teď se těším na svou pátou sezónu v Arsenalu.“

„Je to proto, že Arsenal je skvělý klub s úžasnými lidmi a tradicí. Jsem rád, že můžu nosit dres Gunners.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz