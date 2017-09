Premier League - Vynikající José Mourinho byl v letních přestupech Red Devils naprosto klíčovým faktorem, říká Gary Neville

© skysports.com, fotbalportal.cz - José Mourinho

Dnes 11:19 - Manchester United přes léto přivedl Lindelöfa, Lukakua, Matiče a znovu podepsal Zlatana Ibrahimoviče. Víceméně se dá říci, že cíl Josého Mourinha o čtyřech nových posilách byl splněn. Na začátku sezóny se United daří výborně, přispívají k tomu i nové tváře. Gary Neville je přesvědčen o tom, že portugalský kouč hraje v celém tomto soukolí velkou roli.

V minulé sezóně skončil Manchester United v lize až na šestém místě. José Mourinho si ihned po svém příchodu přivedl několik posil v čele s Paulem Pogbou, ale s klubem a mužstvem se teprve sžíval.

Mnohem důležitější pro něj je druhá sezóna. Ty má vždy silné a vždy s klubem získal titul. Zaměřil se na získání 4 nových hráčů. Potřeboval stopera - ulovil Lindelöfa z Benfiky. Potřeboval gólového útočníka - přitáhl Lukakua. Potřeboval vyztužit střed pole - vyfoukl Chelsea Nemanju Matiče. Navíc se může těšit na další spolupráci se Zlatanem Ibrahimovičem.

Gary Neville hodnotí letní transfery Manchesteru United hodně vysoko. Podle něj bude José Mourinho spokojen.

„Myslím, že bude spokojen. Od počátku velmi jasně říkal, že chce 4 nové posily.“

„José je zpravidla vynikající na přestupovém trhu a dokázal to znovu. Získal Nemanju Matiče. Když přivedl Lukakua, vypadalo to, že za něj zaplatil až příliš mnoho, ale po věcech, které se staly poté, už to tak nevypadá.“

„Potřebovali také stopera a ulovili Lindelöfa. Vrátí se Zlatan Ibrahimovič.“

José Mourinho se zaměřil ještě na Ivana Perišiče. Jenomže Inter Milán odolal a svou chorvatskou stálici do Anglie nepustil.

„V Ivanu Perišičovi chtěl Mourinho velkého hráče. Ale nakonec pochopí, že nemůže získat každého, koho chce.“

„V posledních letech jsem byl k Manchesteru United v rámci přestupů kritický. Přivedli sice třeba dobré hráče, ale vůbec se nehodili do profilu klubu.“

„V posledních dvanácti měsících, s příchodem Mourinha, se to změnilo. Pogba, Bailly, Matič, Lukaku...to jsou podle mě hráči, kteří se do profilu Manchesteru United přesně hodí. Mají sílu, jsou to osobnosti, mají správný charakter.“

„Jsem z Manchesteru United teď nadšený. Vypadá to, že se znovu vybral na tu správnou cestu. José v tom hraje velkou roli, protože skvěle pracuje na přestupovém trhu.“

„Dokonce i odchody Memphise Depaye a Schneiderlina za 45 miliónů liber letos v lednu byly skvělými manažerskými tahy. To se v minulosti Manchesteru příliš nedařilo - prodat hráče výhodně.“

