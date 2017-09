Premier League - Hodnocení letních přestupů u TOP6 v Premier League: United to zvládli na výbornou, Arsenal neodvedl dobrou práci

© mirror.co.uk, fotbalportal.cz - Přestupy v PL

Dnes 09:26 - Letní přestupové okno se ve čtvrtek o půlnoci uzavřelo, alespoň co se týká Anglie. Na poslední chvíli se ještě urodilo několik zajímavých přestupů v čele s přesunem Alexe Oxlade-Chamberlaina z Arsenalu do Liverpoolu. Jak toto období zvládla nejlepší šestice klubů z loňské sezóny, která se chce poprat o titul i v probíhajícím ročníku?

Arsenal

Hlavní příchody: Alexandre Lacazette (Lyon, 46,5 miliónu liber), Sead Kolasinac (Schalke, zdarma).

Hlavní odchody: Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool, 35 miliónů liber), Wojciech Szczesny (Juventus, 14 miliónů liber), Gabriel Paulista (Valencia, 10 miliónů liber), Kieran Gibbs (West Brom, 7 miliónů liber), Yaya Sanogo (konec smlouvy), Carl Jenkinson (Birmingham, hostování).

Hodnocení: C-

Názora Paula Mersona: „Arsenal v tomto období neodvedl dostatečné množství práce. Už koupili jednoho útočníka, ale pokoušeli se koupit dalšího. Potřebovali nakoupit obránce, ale neudělali to. Přesně tento nedostatek se ukázal v duelu s Liverpoolem a v sezóně to může pokračovat.“

„Prodal bych Alexise Sáncheze. Pochybuji, že se Arsenal dostane do TOP4. Gunners za něj mohli dostat 50 miliónů liber, takto jej ztratí zadarmo. Myslím, že 35 miliónů liber za Oxlade-Chamberlaina jsou dobré peníze, ale když jej nechali odejít, proč nepustili i Sáncheze?“

Chelsea

Hlavní příchody: Danny Drinkwater (Leicester, 35 miliónů liber), Álvaro Morata (Real Madrid, 70 miliónů liber), Willy Caballero (Manchester City, zdarma), Antonio Rüdiger (AS Řím, 34 miliónů liber), Tiemoue Bakayoko (Monako, 40 miliónů liber), Davide Zappacosta (Turín, 23 miliónů liber)

Hlavní odchody: Nemanja Matič (Manchester United, 40 miliónů liber), Kurt Zouma (Stoke, hostování), Nathaniel Chalobah (Watford, neznámá částka), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace, hostování), Juan Cuadrado (Juventus, 17,3 miliónu liber), Christian Atsu (Newcastle, 6,2 miliónu liber), Asmir Begovič (Bournemouth, neznámá částka), Dominic Solanke (Liverpool, zdarma), John Terry (Aston Villa, zdarma), Nathan Ake (Bournemouth, 20 miliónů liber), Tammy Abraham (Swansea, hostování).

Hodnocení: B-

Názor Paula Mersona: „Diego Costa už nebude hrát za Chelsea. To by Antonio Conte ztratil svou tvář, kdyby jej vrátil zpátky. Nezvládli přivést Lukakua. Otázkou tedy je, kdo bude dávat všechny góly? Musí doufat, že to zvládne Álvaro Morata. Nemyslím si, že by toho potřebovali hodně. Bakayoko a Rüdiger jsou dobrými hráči. Dal bych jim vyšší hodnocení, kdyby se jim podařilo udržet Nemanju Matiče. Nechali jej odejít ke konkurenci do Manchesteru United. Také by mě zajímalo, jestli se ještě někdy vrátí Loftus-Cheek a Chalobah?“

Liverpool

Hlavní příchody: Dominic Solanke (Chelsea, zdarma), Mohamed Salah (AS Řím, 34,3 miliónu liber), Andy Robertson (Hull, 10 miliónů liber), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal, 35 miliónů liber).

Hlavní odchody: Divock Origi (Wolfsburg, hostování), Andre Wisdom (Derby, neznámá částka), Kevin Stewart (Hull, neznámá částka), Sheyi Ojo (Fulham, hostování), Lucas Leiva (Lazio, 5 miliónů liber), Mamadou Sakho (Crystal Palace)

Hodnocení: B

Názor Paula Mersona: „Nemyslím si, že je to úplně dokonalé a dostatečné. Ulovili Oxlade-Chamberlaina, ale kde bude hrát? Chce hrát ve středu zálohy, ovšem tam je Emre Can a kapitán Jordan Henderson. Mohamed Salah je opravdu výtečnou posilou. Dominic Solanke se může také ukázat. Ale Liverpool potřeboval zejména stopera. Kdyby podepsali Virgila van Dijka, dal bych jim hodnocení A+++. Jenomže to se jim nepovedlo. Jsou šťastní, že se zbavili Sakha. Jürgen Klopp s ním jistě neměl dobrý vztah.“

Manchester City

Hlavní příchody: Benjamin Mendy (Monako, 49,2 miliónu liber), Danilo (Real Madrid, 26,9 miliónu liber), Bernardo Silva (Monako, 43 miliónu liber), Ederson (Benfica, 34,7 miliónu liber), Kyle Walker (Tottenham, 50 miliónů liber).

Hlavní odchody: Wilfried Bony (Swansea, 12 miliónů liber), Fernando (Galatasaray, neznámá částka), Kelechi Iheanacho (Leicester, 25 miliónů liber), Pablo Zabaleta (West Ham, zdarma), Gael Clichy (Istanbul Basaksehir, zdarma), Jesus Navas (Sevilla, zdarma), Willy Cabellero (Chelsea, zdarma), Bacary Sagna (konec smlouvy), Nolito (Sevilla, neznámá částka), Joe Hart (West Ham, hostování), Samir Nasri (Antalyaspor, neznámá částka), Aleksandar Kolarov (AS Řím, 4,5 milionu liber).

Hodnocení: A-

Názor Paula Mersona: „Každý musí uznat, že Pep Guardiola se vydal na přestupový trh a koupil přesně to, co potřeboval. Dal bych jim ještě vyšší hodnocení, kdyby získali nějakého stopera. Podle mě je to ještě místo, kde potřebují posílit. Jonny Evans by z toho udělal hodnocení A+. Ale myslím si, že celkově odvedli Citizens výbornou práci.“

Manchester United

Hlavní příchody: Victor Lindelöf (Benfica, 30,7 miliónu liber), Romelu Lukaku (Everton, 90 miliónů liber), Nemanja Matič (Chelsea, 40 miliónů liber), Zlatan Ibrahimovič (zdarma).

Hlavní odchody: Wayne Rooney (Everton, neznámá částka), Adnan Januzaj (Real Sociedad, neznámá částka), Cameron Borthwick-Jackson (Leeds, hostování), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace, hostování), Sam Johnstone (Aston Villa, hostování).

Hodnocení: A+

Názor Paula Mersona: „Victor Lindelöf mě vůbec nepřesvědčil, ale Romelu Lukaku a Nemanja Matič jsou skutečně velmi dobrými posilami, i proto jim dávám tak vysoké hodnocení. Jsou to dva hráči, které Manchester United potřebuje a kteří udělají velký rozdíl. S touto dvojicí vypadají Red Devils jako úplně jiný tým. Mohli by to být součástky, které jim pomohou vyhrát Premier League. Musím přiznat, že nejsem úplně přesvědčen o Zlatanu Ibrahimovičovi. Nejsem si jistý, že může ještě dostat nějaký větší prostor.“

Tottenham

Hlavní příchody: Fernando Llorente (Swansea, 12,1 miliónu liber), Serge Aurier (PSG, 23 miliónů liber), Davinson Sánchez (Ajax, 38,4 miliónu liber), Juan Foyth (Estudiantes, neznámá částka), Paulo Gazzaniga (Southampton, neznámá částka).

Hlavní odchody: Kyle Walker (Manchester City, 50 miliónů liber), Clinton N´Jie (Marseille neznámá částka), Federico Fazio (AS Řím, neznámá částka), Josh Onomah (Aston Villa, hostování), Cameron Carter-Vickers (Sheffield United, hostování), Kevin Wimmer (Stoke, 18 miliónů liber).

Hodnocení: B

Názor Paula Mersona: „Pro Tottenham to bylo těžké léto. Měli poměrně stabilizovanou sestavu a ještě do ní hledali nové hráče. Ano, nechali odejít Kylea Walkera, ale já bych ho do Manchesteru City za 50 miliónů liber také pustil. Budu sledovat hlavně Auriera. Je to pro mě zajímavý hráč. Pak zaplatili 38,4 miliónu liber za mladého Sáncheze. Toho hráče úplně nepotřebovali, ale on je šťastný, že je v Tottenhamu. Fernando Llorente je dobrou volbou. Může vhodně krýt záda Kaneovi a může být i dobrým žolíkem.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz