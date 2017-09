Premier League - Manchester United před patnácti lety jednal s Arséne Wengerem. Byl prioritou číslo jedna, napsal ve své biografii Martin Edwards, tehdejší předseda United

Tehdy to byl ještě "pán trenér". Dnes je to zoufalý dědek, který se stůj co stůj drží u kormidla, jen aby překonal rekord sira Alexe v délce působení v jednom klubu. Wenger tak min. 6 let nemá co Arsenalu dát. A nyní dělá vše proto, aby odešel z klubu jako totální looser.