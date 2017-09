Premier League - Chelsea zkompletovala očekáváný příchod Dannyho Drinkwatera

© chelseafc.com - Danny Drinkwater

Dnes 09:16 - Již několik týdnů před koncem letního přestupového okna se živě hovořilo o tom, že Danny Drinkwater vymění Leciester za Chelsea. Očekávané se stalo skutečností v posledních hodinách přestupového období a Drinkwater se za 35 milionů stal hráčem Blues.

Oba kluby hledaly kompromis do poslední chvíle přestupového okna, aby se kluby nakonec shodly na ceně 35 milionů liber. Drinkwaterův přestup se odkládal i z toho důvodu, že Leicester jej nechtěl nechat odejít, dokud sám nebude mít zajištěnou náhradu.

Tou by se v Leicesteru měl stát osmadvacetiletý Adrien Silva ze Sportingu Lisabon, kterého by Lišky měly získat za 22 milionů liber.

Sedmadvacetiletý Danny Drinkwater v předchozích dnech sdělil teď už bývalému klubu přání odejít do Chelsea, kde se po Willy Caballerovi, Antonio Rüdigerovi, Tiemoué Bakayokovi, Álvaro Moratovi a Davide Zappacostovi stal šestou letní posilou.

„Jsem nadšený, že je ze mě hráč Chelsea, a nemůžu se dočkat, až začnu novou etapu mé kariéry. Dostat se sem bylo trochu na dlouhé lokty, byla to dlouhá cesta, ale stálo to za to a já jsem velice šťastný, že jsem zde, abych klubu pomohl k trofejím,“ řekl na úvod Drinkwater.

