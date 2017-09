Premier League - Barkley byl jednou nohou v Chelsea, pak si to ale rozmyslel

© fourfourtwo.com - Ross Barkley

Dnes 08:57 - Ross Barkley byl jedním z hráčů, u kterého se jeho přestup čekal v posledním dni přestupového okna. Několik hodin před uzávěrkou přestupů k němu skutečně mělo dojít, Barkley byl takřka dohodnutý s Chelsea, nakonec si ale přestup sám rozmyslel a s odchodem pravděpodobně počká do ledna.

Několik málo hodin před uzavřením letního přestupového okna Everton souhlasil s nabídkou Chelsea, která byla ochotna vyplatit za Rosse Barkleyho 35 milionů liber. Některé zdroje tvrdí, že Barkley už podstupoval zdravotní prohlídku v Chelsea, jiné zase říkají, že na ni ani nedošlo.

Barkley tak jako tak na poslední chvíli změnil své rozhodnutí a odmítl přestoupit do Chelsea. Od hráče, kterému zbývá rok do konce smlouvy, kterou nemíní prodloužit, a od hráče, který podle svých slov hledá novou výzvu, je to poměrně překvapivé rozhodnutí.

Překvapivé to bylo i pro spoluvlastníka Evertonu Farhada Moshriho, který už s Chelsea došel ke kompromisu 35 milionů, a stejně tak byly dohodnuty i osobní podmínky Barkleyho. „Od jeho agenta jsme se dozvěděli, že změnil názor a rozhodl se odložit rozhodnutí o své budoucnosti na leden. Je to velké překvapení, ale i takový je fotbal. U nás má ještě roční smlouvu, takže bude s námi.“

Manažer Evertonu Ronald Koeman na konci minulé sezony řekl, že Ross Barkley nechce prodloužit smlouvu, a i proto s ním klub nadále nepočítá a očekává jeho odchod. Barkleyho přestup však výrazně zkomplikovalo zranění stehenního svalu, které si vyžádá několikaměsíční léčbu a klid od fotbalu.

Ondřej Pražák / skysports.com