Premier League - Manchester City nabídl za Alexise Sáncheze 60 milionů liber. Co na to Arsenal?

Alexis Sánchez mohl válet za City

Dnes 21:14 - Manchester City se až do posledního dne letního přestupového období pokouší získat chilského záložníka Arsenalu Alexise Sáncheze, za kterého nabídl 60 milionů liber. Pro Arsenal by se jednalo o další velkou ztrátu jen pár hodin poté, co do Liverpoolu zamířil za 35 milionů liber Alex Oxlade-Chamberlain.

Alexisi Sánchezovi jak je známo už na konci letošní sezóny vyprší smlouva na Emirates Stadium a vzhledem k tomu, že novou dohodu odmítl podepsat, hrozí Kanonýrům, že příští rok přijdou o chilskou hvězdu bez náhrady.



V podobné situaci byl Arsenal také u záložníka Alexe Oxlade-Chamberlaina, kterého se rozhodl prodat rok před koncem jeho smlouvy za 35 milionů liber do Liverpoolu a na stole má nyní i nabídku z Manchesteru City, jenž za Alexise Sáncheze nabízí 55 milionů liber, plus 5 milionů v bonusech.



Sánchez se momentálně připravuje s chilským národním týmem na kvalifikační zápasy mistrovství světa a v zemi jsou údajně i zástupci Manchesteru City, kteří jsou připraveni v případě úspěšných jednání s bývalým hráčem Barcelony podepsat smlouvu.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz