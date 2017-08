Premier League - Oxlade-Chamberlain přestoupil z Arsenalu do Liverpoolu

© liverpoolfc.com - Alex Oxlade-Chamberlain

Dnes 13:14 - Arséne Wenger celé léto dával najevo své přesvědčení, že Alex Oxlade-Chamberlain podepíše novou smlouvu, nebo alespoň setrvá v Arsenalu na poslední sezonu, opak je nakonec pravdou. Oxlade-Chamberlain v posledních dnech odmítl přestup do Chelsea, aby se podle svého přání stal novou posilou Liverpoolu.

Chamberlainovi v Arsenalu zbýval do konce smlouvy pouhý rok. Vedení Gunners nabízelo hráči novou smlouvu, díky které by si mohl vydělat 180 tisíc liber týdně, Chamberlain však kontrakt odmítl i z toho důvodu, že by raději nastupoval ve středu zálohy než na kraji.

I proto se nakonec upsal Liverpoolu, který upřednostnil před londýnskou Chelsea. Reds za anglického fotbalistu Arsenalu zaplatí 35 milionů liber. Sám Chamberlain bude příštích 5 let pobírat v Liverpoolu 120 tisíc liber.

Oxlade-Chamberlain přišel do Arsenalu v roce 2011 ze Southamptonu. Gunners za něj tehdy zaplatili 12,5 milionu liber. V dresu Arsenalu zasáhl ve všech soutěžích do 198 zápasů. V nich zaznamenal 20 branek a na dalších 32 přihrál.

Po Mohamedu Salahovi (34 milionů liber), Andrew Robertsonovi (8 milionů liber) a Dominicu Solankemu se Chamberlain stává čtvrtou posilou Reds. Liverpool je v posledních hodinách přestupového okna spojován i s Thomasem Lemarem z Monaka a jako již tradičně s Virgilem Van Dijkem ze Southamptonu.

Ondřej Pražák / bbc.com