Premier League - Největší překvapení přestupové uzávěrky? Renato Sanches odchází z Bayernu do Swansea

Dnes 18:23 - Portugalský záložník Renato Sanches je podle informací televizní stanice Sky blízko odchodu z Bayernu Mnichov, odkud zamíří na roční hostování do Swansea City. Nejlepší mladý hráč Evropy za loňský rok se tak v jednom týmu znovu sejde s trenérem Paulem Clementem, který pracoval v Allianz Areně jako asistent kouče Carla Ancelottiho.

Teprve dvacetiletý záložník přišel do Bayernu Mnichov minulý rok za 28 milionů liber z Benficy krátce poté, co Portugalsku přispěl k senzačnímu titulu na Euru 2016 a za bavorský velkoklub odehrál ve všech soutěžích celkem 25 utkání.



Sanches přesto v Bayernu pravidelně nenastupoval v základní sestavě a právě to údajně přesvědčilo jak jeho, tak vedení bavorského celku k přijetí nabídky Swansea, který by měla za jeho roční hostování zaplatit 2 miliony liber.

Renato Sanches se bude snažit najít svoji formu z Eura 2016 ve Swansea. (zdroj: skysports.com)

Portugalský záložník byl přitom po celé léto spojován s předními evropskými kluby a německý deník Bild ještě před pár dny přišel se zprávou o blížícím se hostování Sanchese v anglickém Liverpoolu.



O nejlepšího mladého hráče Eura 2016 a držitele ceny Golden Boy pro nejlepšího mladého fotbalistu Evropy za loňský rok byl velký zájem už před rokem, kdy se o jeho služby neúspěšně ucházel například Manchester United.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz