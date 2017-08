Premier League - Aurier získal pracovní povolení a jeho přestupu do Tottenhamu nic nebrání

© thesun.co.uk - Serge Aurier

Dnes 17:04 - Tottenham byl na přestupovém trhu dlouhou dobu nečinný. Před několika dny začali Spurs jednat a jejich první a zároveň rekordní posilou se stal obránce Davinson Sánchez z Ajaxu. Nenápadnějším příchodem byl brankář Paulo Gazzaniga ze Southamptonu. I třetí příchod by měl být posílením do defenzivy - pravý bek Serge Aurier z PSG.

Manchesteru City se během léta podařilo zlákat levého beka Tottenhamu Kyle Walkera. Zprvu se zdálo, že si Tottenham vystačí se stávajícími hráči - tedy Kieranem Trippierem, který se loni s Walkerem dělil o herní čas, a Kylem Walker-Petersem, skoro jmenovcem manchesterského Walkera, který zažil povedený debut v prvním kole proti Newcastlu.

Nakonec si ale Spurs vyhlédli zvučnější a zkušenější posilu. PSG přivedlo volného Daniho Alvese, a přebytečným se tak stal Serge Aurier. Čtyřiadvacetiletý pravý bek by měl do Tottenhamu zamířit za 23 milionů liber.

Aurierův přestup do Tottenhamu v posledních dnech nezdržovala ani tak jednání o ceně či detailech smlouvy, jako spíš pracovního povolení. Získání tohoto nezbytného dokumentu Aurierovi znesnadňovalo i to, že reprezentant Pobřeží Slonoviny před rokem napadl policistu. Kvůli tomuto incidentu měl Aurier zákaz vstupu do Velké Británie, a i proto loni nemohl v Lize mistrů nastoupit do venkovního zápasu PSG s Arsenalem.

Dnes je však situace jiná a Serge Aurier získal potřebná povolení, aby mohl přestup do Tottenhamu zkompletovat. O čtyřiadvacetiletého fotbalistu se měl zajímat i Manchester United a Chelsea, sám hráč se však rozhodl pro Tottenham i kvůli osobě manažera Mauricia Pochettina a nekompromisního vlastníka Daniela Levyho.

