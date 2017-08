Premier League - Arsenal a prodlužování smluv s klíčovými hráči? Chovají se jako amatéři, říká Jamie Redknapp

© skysports.com, fotbalportal.cz - Arséne Wenger

Dnes 10:53 - Některým to přijde zkrátka nepochopitelné. Vedení Arsenalu stále nebylo schopné domluvit se svými dvěma největšími hvězdami - Alexisem Sánchezem a Mesutem Özilem - na prodloužení jejich kontraktů, které jim vyprší na konci letošní sezóny. O oba mohou přijít. Případně i zadarmo. Jamie Redknapp k tomu řekl, že Gunners se v tomto chovají takřka jako amatéři.

Neschopnost vedení Kanonýrů podepsat nové smlouvy s Özilem a Sánchezem je mnoha lidem pro smích. Pro fanoušky Arsenalu je to spíše k pláči. Oba jsou stále součástí týmu, ale jejich rychlý odchod je stále možný. Zejména u Alexise Sáncheze se v posledních dnech opět zvedly spekulace ohledně jeho odchodu do Manchesteru City.

Sánchez i Özil mají platné kontrakty do konce stávající sezóny 2017/2018. Pokud zůstanou v klubu a nepodepíší nové smlouvy, mohli by po sezóně odejít zdarma jako volní hráči. To by pro Gunners byla ještě větší pohroma.

Co si o celé věci myslí Jamie Redknapp, expert SkySports?

„Sánchez vypadá jako nešťastný fotbalista. Jak může Arsenal nechat hráče jeho kvalit u toho, že mu zbývá poslední rok smlouvy?“

„To vám jasně ukazuje, jaký nepořádek v klubu je. To stejné platí i u Özila. Jsou to oba hráči, kteří by měli být vázáni dlouhodobou smlouvou.“

„Sánchez je jediným hráčem Arsenalu, který vypadá, že má klubové srdce. Nechápu, proč to nevyřešili už na začátku přestupového okna. Máte hned udělat svou práci, podepsat důležité hráče a pak se vrhnout na získávání posil.“

„Podle mého názoru je neuvěřitelné, jak se v těchto věcech chová Arsenal. Připadá mi to takřka amatérské.“

„Zapomeňte na situace ohledně smluv a cen. Současná cena 50 miliónů liber mi přijde u Sáncheze příliš nízká. Ale pro Arsenal, který by ztratil dalšího dobrého hráče, musí fanoušci Gunners přemýšlet: Zaplatili jsme za sezónní permanentku a teď máme přijít o našeho nejlepšího hráče? To je snad vtip.“

