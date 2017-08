Premier League - Oxlade-Chamberlain mění kurz. Odmítl Chelsea a teď chce pro změnu do Liverpoolu

Tak v Chelsea, pokud by si na sobě zapracoval by mohl Mosese vyřadit úplně s klidem, není tak dobrej jako na začátku minulý sezony a troufám si říct, že OX by na to měl, ale na CM se v Liverpoolu určitě do základu neprosadí...

Ale je jasný, že k nám by přišel hlavně jako rozšíření kádru. No uvidíme, ještě není konec...