Premier League - Wenger riskuje. Může zničit svůj odkaz v Arsenalu, říká Danny Mills

© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Arséne Wenger

0 Líbilo se

Dnes 14:59 - Arsenal na začátku sezóny neukazuje, že by se mohl letos zapojit do boje o titul. Porážka 4:0 v Liverpoolu jej hodně srazila. Okamžitě se samozřejmě znovu začala probírat pozice Arséna Wengera. Kritika se valí ze všech stran. Danny Mills, bývalý ligový obránce, se obává, že francouzský manažer hodně riskuje. Podle něj by se mohl pošpinit jeho odkaz v Arsenalu a všechny úspěchy by mohly být zapomenuty.

Po třech kolech mají Gunners na svém kontě už dvě porážky. Nezvládli duel ve Stoke, kde neskórovali a prohráli 1:0. Nepodařilo se jim vstřelit gól ani na Anfieldu. Ke všemu ovšem čtyřikrát lovili míč ze sítě. Thierry Henry chtěl odejít ze stadionu. Fanoušci Arsenalu jsou hodně zklamaní. Samozřejmě znovu spílají Arsénu Wengerovi.

Danny Mills se domnívá, že Arséne Wenger hazarduje se svým jménem. Bývalý ligový obránce se obává, že Wengerovy úspěchy mohou být smazány.

„Je to jako, když boxer rozdává spoustu ran, ale všechny jsou špatné.“

„Pokud tohle bude opravdu špatná sezóna a Arsenal skončí třeba sedmý nebo osmý a nic nevyhraje, pak to bude něco, co se vryje do historie Arsenalu.“

„Obávám se, že by to mohlo zničit odkaz Arséna Wengera. Všechno, čeho dosáhl. Bude pošpiněn jeho odkaz. Bude poškozeno jeho jméno.“

„Týmy už se nebojí, když mají nastoupit proti Arsenalu. To je ta obrovská změna. Skoro si myslím, že je to až arogance, jak si Arséne Wenger a hráči myslí, že jsou dobří.“

„Huddersfield nebo West Bromwich mohou být výtečně organizováni. Bude těžké je porazit. Půjdou do zápasu bez jakéhokoliv respektu.“

Gary Neville si nemyslí, že vina leží pouze na manažerovi. Ovšem dodává, že podle něj čekají Arsenal kruté časy.

„Nemyslím si, že by se prstem mělo ukazovat pouze na Arséna Wengera. Základy jsou naprosto špatné a rozpadají se. Když v roce 2011 prohráli 8:2 s Manchesterem United, nebylo to tak špatné jako teď.“

„Teď to vypadá jako krize. Jako momenty v historii klubu, kdy si myslíte, že musí nastat velké změny. U manažera, u hráčů, u vedení...prostě velké změny.“

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz