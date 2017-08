Premier League - Monako odolává. Odmítlo i zvýšenou nabídku Liverpoolu na Lemara. Reds dávali 64,8 miliónu liber

© skysports.com, fotbalportal.cz - Lemara Monako nechce pustit

0 Líbilo se

Dnes 09:37 - Nepustíme ho za žádnou cenu. To si zřejmě řekli v Monaku o případném odchodu Thomase Lemara. Mocně po něm touží Liverpool. Nejprve nabízel 55,5 miliónu liber, pak údajně dokonce zvýšil nabídku na 64,8 miliónu liber. Ale podle zdrojů SkySports ani tato horentní suma nestačila na to, aby knížecí klub Lemara uvolnil. Zkusí snad Reds třetí pokus?

Liverpool přes léto přivedl Mohameda Salaha, Andyho Robertsona a Dominica Solankeho. Podařilo se mu přes Hoffenheim postoupit do základní skupiny Ligy mistrů. To Jürgen Klopp bral jako fakt, který může v závěru přestupového období přilákat na Anfield další posily.

Zatím k tomu ovšem nedošlo. Liverpool chce získat Thomase Lemara z Monaka. Za ofenzivního francouzského záložníka nejprve nabízel 55,5 miliónu liber. Podle SkySports poté zvýšil nabídku na 64,8 miliónu liber.

Jenomže Monako řeklo ne. Je tedy zřejmé, že Lemara chce udržet stůj co stůj. Je jasné, že v případě přestupu by se Lemar stal nejdražší posilou v historii Liverpoolu. Přestupové okno se uzavírá ve čtvrtek o půlnoci. Pokusí se Liverpool ještě do třetice získat Lemara? Jak hluboko by musel sáhnout do pokladny?

Kam dál?

Více informací o Liverpool FC naleznete na lfcway.com.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz