Premier League - Vieira radí: Arsenal by měl použít Mourinhovu taktiku

Dnes 07:57 - Arsenal na startu nové sezóny nezažívá dobré období. Po třech kolech má na kontě pouze tři body. Prohrál se Stoke a v neděli dostal výprask na Anfieldu. Za 3 zápasy inkasoval už 8 gólů. Opět se zvedá kritika Arséna Wengera. Ozývají se i bývalí hráči. Patrick Vieira nyní přichází s radou, jak z toho ven. Podle něj by měl Arsenal začít praktikovat taktiku Josého Mourinha.

Gunners padli v Liverpoolu 4:0 a jejich výkon byl katastrofální. Tak je ostatně nazval samotný Arséne Wenger. Arsenalu se na začátku sezóny nedaří a ztrácí body, které jsou potřebné k zisku titulu. Tlak na manažera Wengera se opět zvyšuje.

Už prvním náznakem problémů bylo úvodní kolo proti Leicesteru. V tom zápase Kanonýři těsně otočili nepříznivě se vyvíjející duel a zvítězili 4:3. Pak přišly prohry 1:0 se Stoke a 4:0 s Liverpoolem.

Patrick Vieira, momentálně hlavní kouč NY City, by rád viděl, aby Arsenal přijal podobnou taktiku, jakou praktikuje José Mourinho. Chce, aby Gunners hráli více fyzický fotbal. Útočný fotbal Gunners je radost sledovat, ale podle Vieiry nyní tým potřebuje více disciplíny.

„Jestli bych chtěl, aby můj tým byl více jako Josého tým, nebo jako tým Arséna? Byl bych rád, kdyby to bylo vyvážené.“

„Chtěl bych, aby můj tým měl disciplínu, jako je to u Josého, ale také bych chtěl dovolit hráčům, aby mohli k této disciplíně říct svůj názor, jako je to u Arséna. Arséne svým hráčům dává vždy svobodu. Je to dobrá věc, ale hráči musí respektovat taktické pokyny. Pak bude tým lepší.“

„Když mluvíme o Josém, byl jsem s ním v Interu Milán. Vždy se soustředil na detaily. Hráčům poskytoval informace, které jim umožnily jít na hřiště a respektovat taktické prvky.“

„Pak tady máte Arséna, který je vždy pozitivní a vždy věří svým hráčům, ať se děje cokoliv. Tým ale potřebuje více disciplíny.“

„Fabio Capello je na hráče opravdu přísný. Roberto Mancini by pracoval na taktických věcech hodinu a půl, protože je to pro něj extrémně důležité. Takže se snažím brát si od každého něco.“

„Pokud se dnes podívám na Arsenal, opravdu si to užívám. Skutečně hrají dobrý fotbal. Ale nestačí to k vyhrávání zápasů a trofejí. V našich časech, i když jsme nehráli úplně dobře, měli jsme sílu na to, abychom zápas vyhráli třeba 1:0.“

„Já nejsem ten člověk, který by říkal, že naše generace byla lepší než tato. Nemá cenu srovnávat dvě rozdílné generace. Týmy v naší generaci byly více fyzické. Ale v této generaci jsou lepší fotbalisté, není o tom pochyb. Je potřeba, aby byl Arsenal v rovnováze.“

„Nechcete mí říct, že Mesut Özil není vůdce. Nechcete mi říct, že Alexis Sánchez není vůdce. Nechcete mi říct, že Petr Čech není vůdce.“

„Věřím, že na hřišti jsou různé typy vůdců. Máte tam technického vůdce, vůdce, který to šéfuje hlasem a pak vůdce, který nemluví, ale ukazuje svou touhu po vítězství.“

Michal Čermák