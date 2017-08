Premier League - Co o Arsenalu napověděla nedělní blamáž s Liverpoolem?

© paininthearsenal.com - Alexis Sánchez

Dnes 17:38 - Po rozporuplném létě Arsenal a jeho fanoušci nemůže být spokojený ani s úvodem sezony. V prvním zápase sice v bláznivém utkání přetlačili Leicester 4:3, poté však Gunners prohráli se Stoke a naposledy i s Liverpoolem, na který vůbec nestačili. Co nám první kola z pohledu Arsenalu naznačila?

Arsenal zatím nepřesvědčuje nejen na hřišti, ale i mimo něj. Nejistá je nadále budoucnost Alexise Sáncheze, Mesuta Özila i Oxlade-Chabmerlaina, kterým na konci sezony končí smlouva. Arséne Wenger zároveň řekl, že jeho současný kádr je příliš široký, a proto se nebrání odchodům některých hráčů. Na přestupu z klubu by tak měl být obránce Shkodran Mustafi i levý bek Kieran Gibbs.

Definitivní odchod Sáncheze?

Arséne Wenger v týdnu před zápasem s Liverpoolem pyšně prohlašoval, že Alexis Sánchez doléčil letní zranění a konečně může opět hrát. Ani Sánchez v základní jedenáctce však zdrcující prohře nezabránil. Chilský fotbalista navíc na hřišti a později i na lavičce působil frustrovaně a bez elánu. Jako by v hlavě promýšlel svoji budoucnost.

Ramsey musí být důslednější

Síla zálohy je v systému na tři obránce důležitá. Na pozici středního záložníka tak musí hrát nejen silný, ale i zodpovědný hráč. Výkon Aarona Ramseyho však nasvědčoval tomu, že velšskému fotbalistovi buď někdo neudělil přesné instrukce, nebo že je sám hráč nepochopil. Ramsey na hrací ploše působil zmateně. Typologicky spíše ofenzivně laděný hráč podporoval útok, často se však zapomínal vracet do obrany, což se při zápase s dynamickým Liverpoolem rovná sebevraždě.

Rekordní posila na lavičce

Alexandre Lacazette přišel do Arsenalu jako nová rekordní posila. Ve francouzské lize zářil, střílel jednu branku za druhou a mezi nejlepšími evropskými útočníky měl nejnižší poměr minut na vstřelený gól.

Příchodem Lacazetteho mohl Arsenal znovu dokázat své, místy už vybledlé ambice. V prvním ligovém zápase za Arsenal se trefil už ve druhé minutě zápasu, trefil se i ve druhém kole, kvůli milimetrovému ofsajdu mu ale gól nebyl uznán. Pak přišlo třetí kolo a jeden z velkých zápasů sezony. Lacazette seděl na lavičce. Podle všeho jej netrápilo zranění ani jiné problémy, přesto byl v základní jedenáctce Danny Welbeck, u kterého se zdá, že neumí zakončovat jinak než v pádu.

Xhaka není řešením

Od loňského příchodu Granita Xhaky si Arsenal sliboval stabilitu a sílu do středu zálohy. Za švýcarského záložníka mluvily výkony jak z Borussie Mönchengladbach, tak z reprezentace, která hrála na EURU.

Velká očekávání ale čtyřiadvacetiletý fotbalista nenaplňuje. Už v prvních zápasech letošní sezony často chyboval a jeho ztráty balonu vedly minimálně k nebezpečným šancím soupeře. Nejinak tomu bylo i v zápase s Liverpoolem. Xhaka nebyl dostatečně důsledný při napadání a obsazování hráčů soupeře, jeho rozehrávka navíc byla plná chyb.

Nic se nezměnilo

Zdá se, že Arsenal umí hrát proti těm nejlepším anglickým týmům pouze v FA Cupu. Tuto soutěž loni vyhrál, když v semifinále porazil Manchester City a ve finále se vypořádal s Chelsea. V lize je to ale přesný opak. Kdybychom z loňské sezony sestavili tabulku pouze z prvních šesti týmů, Arsenal by byl na posledním místě. Proti týmům z nejlepší šestky Arsenal dokázal vyhrát pouze dvakrát, třikrát remizoval a pětkrát prohrál. Na opačném konci tabulky by se tyčil právě Liverpool, bez prohry a s pěti výhrami a pěti remízami.

Ondřej Pražák / paininthearsenal.com