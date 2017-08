Premier League - Bude pokračovat výprodej Monaka? Liverpool nabízí za Lemara 55,5 miliónu liber

© express.co.uk, fotbalportal.cz - Lemara chce Liverpool

Dnes 15:24 - Famózní sezóna si vybírá svou daň. Monako po dlouhých 17 letech získalo francouzský titul, probojovalo se až do semifinále Ligy mistrů. Nešlo si nevšimnout, že kouč Leonardo Jardim sestavil vynikající tým. Jenomže postupně mu jeho svěřence „kradou“ velkokluby. Dalším na řadě má být Thomas Lemar. O toho vehementně stojí už nějakou dobu Liverpool. Teď za něj nabízí přes 55 miliónů liber.

Už odešli Bakayoko, Bernardo Silva i Benjamin Mendy. Všichni zamířili do Anglie. Prvního jmenovaného ulovila Chelsea. Zbývající dvojice už obléká dres Manchesteru City. Velmi blízko je odchod Mbappého. Schází už jen jeho podpis, aby zamířil do PSG na roční hostování a následně do pařížského klubu přestoupil.

Dalším hráčem, o kterého Leonardo Jardim může přijít, je Thomas Lemar. Monako tak může přijít o další oporu.

Thomas Lemar je jednadvacetiletý francouzský reprezentační záložník. V Monaku tráví třetí sezónu. Předtím hájil barvy Caen. Za Monako odehrál přes 90 utkání. V loňské sezóně zaznamenal celkem 14 gólů. Výrazně pomohl k úspěchům.

O tohoto ofenzivního záložníka se zajímají mnohé velkokluby. Hovořilo se i o Barceloně. Arsenal měl nabízet 30 miliónů liber, což Monako zamítlo.

Lemara dlouhodobě sleduje i Liverpool. Ten podle SkySports přichází s největší nabídkou na Lemara. Těsně před koncem přestupového období, které nastane ve čtvrtek. Nabídka má být ve výši 55,5 miliónu liber. Odolá Monako? Nebo pošle dalšího hráče do Anglie?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz