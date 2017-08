Premier League - Souhrn zajímavostí 3. kola Premier League: Bídný Arsenal, stoprocentní United, čekání Brightonu a Harta

© zimbio.com, thesun.co.uk, fotbalportal.cz - Souhrn 3. kola Premier League

Dnes 13:13 - Třetí kolo Premier League přineslo mnoho zajímavých okamžiků. Manchester United jako jediný tým zůstává nadále stoprocentní a také drží šňůru neprůstřenosti. Arsenal totálně vyhořel v Liverpoolu. Tottenham znovu ve Wembley nevyhrál. Chelsea si poradila s bezzubým Evertonem. Jací hráči na sebe ve třetím kole upozornili? Které kluby čekají na gól? Pojďme se na vše podívat.

City zachránil Sterling, pak byl vyloučen. Proti Cherries se mu daří

Manchester City na půdě Bournemouthu sice brzy prohrával 1:0, ale nakonec se mu podařilo zápas otočit. Ještě v úvodní pětačtyřicetiminutovce srovnal Gabriel Jesus. Rozuzlení přišlo až v sedmé minutě nastavení. To se trefil Raheem Sterling. Se svými spoluhráči a 1 200 fanoušky Citizens slavil tak vehementně, až mu hlavní sudí Mike Dean ukázal žlutou kartu. Jelikož Sterling už jednu měl z 91. minuty, viděl kartu barvy červené.

Pep Guardiola po utkání nechápal, proč byl Sterling podruhé napomínán. „Pokud nemůžete slavit takový gól v takovémto čase se svými fanoušky, pak je zbytečné, aby za námi příznivci cestovali. Rád bych se k tomu vrátil. Po vstřeleném gólu si můžete představit, jak byl Raheem šťastní, jak byli šťastní naši fanoušci. Nechápu to,“ uvedl španělský kouč Citizens. Mimochodem pro Sterlinga to byl už šestý přesný ligový zásah do sítě Bournemouthu. Nikdo nedokázal defenzivu Cherries pokořit vícekrát.

(zdroj: ftw.usatoday.com)

Brighton pořád čeká na premiérový gól v Premier League

Poprvé v historii hraje Brighton Premier League. Zatím to ovšem není příliš veselé účinkování. V sobotu sice na půdě Watfordu urval první bod v sezóně, ale stále se nikomu ze Seagulls nepodařilo napnout síť. Společně s Brightonem čeká na první zásah v sezóně i Crystal Palace. Kdo se zapíše do historie Racků? Bude to někdo z české dvojice Skalák - Matějů?

Kdy už se tito fanoušci Brightonu budou radovat z ligového gólu? (zdroj: zimbio.com)

Joe Hart nedokáže udržet čisté konto

West Ham prožívá hrůzný start do soutěže. Po třech kolech nemá na svém kontě jediný bod. Prohrál 4:0 na Old Trafford, poté v Southamptonu 3:2 a v sobotu v Newcastlu 3:0. Z venkovních zápasů nic nevytěžil. U všech těchto porážek byl v brance Joe Hart, jenž dorazil v létě na hostování z Manchesteru City. Inkasoval už 10 gólů. V součtu s hostováním v Turíně anglický gólman čeká na vychytanou ligovou nulu 22 zápasů v řadě. Další příležitost na ukončení této černé série bude mít za dva týdny doma proti Huddersfieldu.

(zdroj: skysports.com)

Forster je opakem Harta

V kontrastu se zmínkou o Hartovi jsou statistiky Frasera Forstera, strážce svatyně Southamptonu. V této sezóně už si připsal dvě čistá konta. To druhé v sobotu při remíze 0:0 s Huddersfieldem. Svou kvalitu ukazuje už delší dobu. Vždyť od sezóny 2014/2015 vychytal už 35 nul. Žádný anglický gólman na tom v současné době není lépe.

(zdroj: skysports.com)

Swansea konečně trefila bránu

Pokud chcete dát gól, musíte střílet. Dalším podmínkou je samozřejmě to, abyste trefili prostor mezi třemi tyčemi. To ve Swansea velmi dobře ví, ale plnit se jim to nedařilo. V úvodních dvou kolech se jim nepodařilo branku trefit ani jednou. Nezvládli to v Southamptonu, ani doma proti Manchesteru United. Dočkali se až v sobotu proti Crystal Palace. Byl to Tammy Abraham, který dlouhou sérii 223 minut bez střely na branku ukončil. A hned z toho byl vedoucí a rozhodující gól zápasu.

(zdroj: skysports.com)

Britos se znovu „červenal“

Někteří hráči jdou na hřišti do všeho po hlavě a nehledí na následky. Mezi tvrdé muže patří Miguel Britos. Levý obránce Watfordu to znovu prokázal v sobotu proti Brightonu. Po svém nevybíravém zákroku na hostujícího Knockaerta viděl okamžitě červenou kartu. Naprosto bez diskuzí. Od začátku minulé sezóny Premier League to bylo pro Britose už třetí vyloučení. Žádný hráč v nejvyšší anglické soutěži nebyl za danou dobu vyloučen vícekrát.

(zdroj: skysports.com)

Stoprocentní United stále neinkasovali, sekunduje jim nováček z Hudderslfiedu

Manchester United na začátku nového ročníku prokazuje vynikající formu. Vyhrál všechna tři úvodní utkání. Jako jediný ze všech ještě neztratil. Má plných devět bodů, a navíc ještě neobdrželi žádný gól. V součtu s minulou sezónou je to už pětizápasová šňůra nul. O tuto statistiku se ovšem dělí tři gólmani, protože předposlední kolo odchytal Romero a poslední Pereira. Nyní je samozřejmě v brance jednoznačná jednička - David de Gea. Celkově tak v lize Red Devils nelovili míč ze sítě 492 minut. Utne tuto sérii příště Stoke?

(zdroj: zimbio.com)

Druhým klubem, který ještě v této sezóně neinkasoval, je velké překvapení. Je jím totiž Huddersfield, nováček v nejvyšší soutěži. Po třech kolech má úctyhodných 7 bodů. Jejich defenzivu se nepodařilo zdolat ani Southamptonu. Vzhledem k tomu, že ani domácí neskórovali, rozdělily si kluby po bodu.

Kasper Schmeichel překonal svého otce

Leicester sice na Old Trafford prohrál 2:0, ale Kasper Schmeichel si připsal jeden milník. V Divadle snů je samozřejmě příjmení Schmeichel známé a vážené. Peter, otec Kaspera, slavil s United velké úspěchy. Ale to, co se v sobotu povedlo jeho synovi, nikdy nedokázal. Kasper Schmeichel totiž lapil Lukakuovu penaltu. Peter Schmeichel na Old Trafford v Premier League nikdy pokutový kop nezlikvidoval.

(zdroj: skysports.com)

Fábregas má na Everton spadeno

Chelsea si doma dokázala poradit s Evertonem, který porazila 2:0. Wayne Rooney se tak potřetí v řadě neprosadil. Everton podal bezkrevný výkon. Gól a asistenci si připsal Álvaro Morata. Důležitým hráčem byl také Cesc Fábregas, který ve 27. minutě otevřel skóre zápasu. Španělskému záložníkovi se proti Toffees náramně daří. Vždyť v posledních 9 ligových duelech proti Karamelkám zařídil 10 gólů (5 gólů a 5 asistencí). Everton nevyhrál na Stamford Bridge od roku 1994. Toto čekání se ještě prodlouží.

(zdroj: premierleague.com)

WBA poprvé inkasovalo, poprvé ztratilo. Může za to Peter Crouch

West Bromwich Albion prožívá jeden z nejlepších startů do sezóny ve své historii. Po třech kolech má na kontě sedm bodů. Ve třetím kole poprvé ztratil body. Doma remizoval se Stoke City 1:1. Baggies vedli od 61. minuty brankou Rodrigueze, ale třetí výhru 1:0 si nepřipsali. V 77. minutě totiž srovnal Peter Crouch. Zkušený vysoký anglický útočník je vynikajícím žolíkem. V tu dobu byl na hřišti sotva čtvrt hodiny. Byl to už jeho 13. gól poté, co naskočil na hřiště v průběhu zápasu. Jen 6 hráčů vstřelilo více gólů, když nastupovali jako střídající.

(zdroj: premierleague.com)

Katastrofální Arsenal

Ani na začátku této sezóny to nevypadá, že by Gunners byli schopní bojovat o titul. Vítězství proti Leicesteru zachraňovali na poslední chvíli. Už to bylo dostatečné varování. Ve Stoke Arsenal prohrál 1:0 a ještě větší pohroma přišla v neděli na Anfieldu. Kanonýři byli ve všem horší než Reds. Byl to jeden z jejich nejhorších výkonů za poslední sezóny. Výsledkem byl debakl 4:0. Arséne Wenger po utkání uvedl, že výkon jeho týmu není hoden úrovně Arsenalu. Nastane rychlý obrat k lepšímu, nebo se Gunners řítí do zkázy?

Firmino táhne Liverpool a přepisuje statistiky

Liverpool má velkou sílu především v ofenzivě. Proti Arsenalu defenziva neměla tolik práce, a proto mohl útok Reds koncertovat. Trefily se obě křídla - Mané a Salah. Jejich součinnost uprostřed doplňuje Roberto Firmino. Ani Brazilec se nenechal zahanbit a skóroval. Čtvrtý zásah přidal střídající Sturridge. Roberto Firmino přišel do Liverpoolu v létě 2015. Od svého debutu už si připsal 8 utkání, ve kterých skóroval a zároveň si připsal minimálně jednu gólovou asistenci. Žádný jiný hráč Premier League to nedokázal častěji.

Firmino přávě překonává Petra Čecha (zdroj: premierleague.com)

Tottenham opět ztratil. Wood ukončil více než tisícidenní čekání

Tottenhamu se zkrátka ve Wembley nedaří. Když tam loni hrál zápasy Ligy mistrů, nevedlo se mu. A to stejné zatím zažívá i při letošním ligovém „vyhnanství“. Nejprve nezvládl duel s Chelsea, když prohrál 1:2, a teď nedokázal porazit ani Burnley. Přitom tři body byly blízko. Ale Burnley vyrovnalo ve druhé minutě nastaveného času. Trefil se opravdu sváteční střelec. Chris Wood skóroval v Premier League po 1 107 dnech. Naposledy se mu to povedlo ještě v dresu Leicesteru proti Evertonu v srpnu 2014.

Týmové a hráčské statistiky po třech kolech:

(zdroj: whoscored.com)



(zdroj: whoscored.com)

Michal Čermák / premierleague,com, skysports.com, fourfourtwo,com, whoscored.com, bleacherreport,com, fotbalportal.cz