Premier League - Wenger: Náš výkon byl absolutně katastrofální

Dnes 08:45 - Fotbalisté Arsenalu nedokázali reagovat na útočnou aktivitu Liverpoolu ve šlágru třetího kola anglické ligy a po nepovedeném výkonu podlehli vysoko 0:4. Trenér "Kanonýrů" Arséne Wenger označil hru svého týmu za absolutně katastrofální.

Arsenal od začátku zápasu zaostával za soupeřem a brankáře Petra Čecha postupně překonali Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah a střídající Daniel Sturridge. Bývalý český reprezentant přitom zneškodnil několik dalších gólových příležitostí Liverpoolu, zejména Salah si na něm několikrát vylámal zuby. Přesto Arsenal vůbec neměl šanci na zisk bodů, problém mu dělaly zejména bleskové protiútoky domácích.

"Vysoká prohra je důsledkem našeho výkonu. Nebyli jsme dostatečně dobří. Fyzicky jsme byli slabší než soupeř, udělali jsme jim to svými chybami jednodušší," uvedl francouzský kouč, který Arsenal vede od roku 1996. "Za výkonem jsou určité důvody. Hráči nyní odjedou za reprezentačními povinnostmi, musíme ale z našeho dnešního představení vyvodit nějaké důsledky," dodal.

Fanoušci Arsenalu v druhém poločase duelu na stadionu Anfield začali zpívat chorály žádající Wengerovo odvolání. "Pokud jsem já tím problémem, omlouvám se, ale myslím si, že prohráváme všichni dohromady. Jediné, co můžeme udělat, je přijít na hřiště a ukázat jim lepší hru," uznal Wenger.

Podle sedmašedesátiletého manažera, s kterým Arsenal prodloužil po minulé sezoně smlouvu do roku 2019, zaostávali jeho svěřenci za Liverpoolem ve všech ohledech. "Od první do poslední minuty jsme nebyli fyzicky, technicky ani mentálně na dostatečné úrovni a byli jsme za to potrestáni," konstatoval.

Jeho protějšek Jürgen Klopp mohl být po zápase nadmíru spokojený. Jeho svěřenci jej ovládli a navíc potvrdili, že jsou schopni odehrát dva dobré duely týdně, což se jim vzhledem k účasti v Lize mistrů bude hodit.

"Chtěli jsme ukázat, že to dokážeme, chtěli jsme ukázat naše ambice proti velmi silnému soupeři. Hráli jsme velmi dobře, byl to ještě lepší výkon než s Hoffenheimem," připomněl středeční výhru 4:2 nad německým soupeřem v předkole milionářské soutěže.

"Na chlapce byl vyvíjen tlak, chtěli jsme prokázat naši touhu dosáhnout něčeho speciálního a povedlo se nám to," řekl Klopp, který kromě produktivního útoku chválil i defenzivní hráče. "Čisté konto je velmi důležité po všech těch diskusích ohledně naší obrany," dodal bývalý kouč Dortmundu a Mohuče.

