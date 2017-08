Premier League - Chelsea díky gólu a asistenci Moraty porazila neškodný Everton. Arsenal výrazně zaostal za Liverpoolem

© premierleague.com - Mohamed Salah

Dnes 16:16 - Everton přes léto přivedl několik zvučných jmen do ofenzivy, na jeho výkonu to ale vůbec nebylo znát. Hosté nebyli pro branku Thibauta Courtoise prakticky žádnou hrozbou. Na druhé straně se v dobrém světle předvedla letní posila Chelsea - Álvaro Morata, který gólem a asistencí zařídil vítězství 2:0. Arsenal při zápase s Liverpoolem nestíhal a inkasoval čtyřikrát.

Chelsea FC - Everton FC 2:0

Branky: 27. Fàbregas (Morata), 40. Morata (Azpilicueta)

Chelsea FC: Courtois - Azpilicueta (C), David Luiz, Rüdiger - Moses (89. Christensen), Fàbregas, Kanté, Alonso - Willian, Pedro (75. Bakayoko) - Morata (78. Batshuayi)

Everton FC: Pickford - M. Keane, A. Williams, Jagielka (C) (83. Lennon) - Holgate, Davies (46. Bešić), Gueye, Baines - Rooney, G. Sigurdsson - Sandro Ramírez (62. Calvert-Lewin)

První větší vzruch byl v desáté minutě k vidění před bránou Evertonu. Pedro se po přihrávce od Álvara Moraty odhodlal k akrobatickým nůžkám, jeho zakončení ale nebylo přesné a skončilo nad bránou. O chvíli později se Pedro dostal znovu ke střele, tentokrát ale mířil pouze do středu brány.

Vedoucí branky se Chelsea dočkala v sedmadvacáté minutě. Cesc Fabregas si na hranici vápna narazil balon s Álvarem Moratou a nenápadnou střelou, která ovšem mířila přesně do dolního rohu Pickfordovy brány, otevřel skóre zápasu.

Everton v určitých pasážích hry dokázal držet míč na svých kopačkách, ofenzivní kombinaci ale nedokázal přenést do prostorů v pokutovém území a kolem něj. I proto se hosté prakticky nedostávali do zakončení, natož do nebezpečných šancí.

Pět minut před přestávkou navíc Chelsea udeřila podruhé, když centr Césara Azpilicuety jemnou hlavičkou dostal do sítě Álvaro Morata.

V padesáté minutě se Everton dostal do první šance zápasu, když Rooney našel rozběhnutého Sandra Ramíreze, tomu ale hrubě nesedlo zakončení, které by mířilo výrazně mimo bránu, kdyby jej Antonio Rüdiger nesrazil na roh. O tři minut později mohla zahrozit i Chelsea. Po efektní a efektivní Willianově patičce se do pokutového území dostal Moses. Obrana hostů jej ale stihla vytlačit do velkého úhlu, ze kterého Moses rozvlnil pouze boční síť Pickfordovy brány.

Ani v závěrečných minutách, kdy Chelsea lehce ubrala ze svého tempa, se Everton nedokázal dostat k šanci na skórování - mezi tři tyče Toffees poprvé vypálili až v osmdesáté osmé minutě. Chelsea tak v poklidu dovedla zápas do vítězného konce.

Liverpool FC - Arsenal FC 4:0

Branky: 17. Firmino (Joe. Gomez), 40. Mané (Firmino), 57. M. Salah, 77. Sturridge (M. Salah)

Liverpool FC: Karius - Joe. Gomez, Matip, Lovren, A. Moreno - Can (84. Grujić), Henderson (C), Wijnaldum - M. Salah, Firmino (80. Milner), Mané (74. Sturridge)

Arsenal FC: Čech - Holding, Koscielny (C), Monreal - Bellerín, Ramsey (46. Coquelin), Xhaka, Oxlade-Chamberlain (62. A. Lacazette) - Özil, Alexis Sánchez (62. Giroud) - Welbeck

Do náznaku dobré šance se v prvních minutách dostal Arsenal. Danny Welbeck ale neudržel rovnováhu a v pádu minul bránu. V desáté minutě měli obrovskou příležitost domácí. Mohamed Salah si na zadní tyči sbíhal na centrovaný balon, jeho zakončení ale výborným zákrokem vyrazil Petr Čech. Po této šanci Liverpool získal herní převahu a v osmnácté minutě skóroval, když se hlavou prosadil Roberto Firmino.

V devatenácté minutě se mohl prosadit Jordan Henderson, který se po Firminově přihrávce dostal za obranu Arsenalu, jeho pokus o přehození Čecha ale mezi tři tyče nemířil. Arsenalu dělala rychlá hra Liverpoolu viditelné problémy. Ve čtyřicáté minutě stačily domácím tři hráči, dvě přihrávky a jedna střela, aby se od vlastního vápna dostali do pokutového území Arsenalu a díky Maného ráně zvýšili na 2:0.

Po poločasové přestávce se Arsenal dopustil dalšího zaváhání, které mohlo znamenat třetí trefu Liverpoolu. Nacho Monreal přišel na půlící čáře o balon, kterého se zmocnil Mohamed Salah. Egyptský křídelník si to namířil do vápna soupeře, jeho střelu ale vychytal pozorný Čech.

O čtyři minuty později už byl bezmocný i český gólman. Héctor Bellerín jako poslední obránce při útočném rohovém kopu přišel o balon a Salah se tak dostal do samostatného nájezdu přes celou polovinu hřiště. Tentokrát Salah na Čecha vyzrál a zvýšil na 3:0.

V sedmdesáté minutě mohl zaváhání Roba Holdinga potrestat Sadio Mané, jeho střelu Petr Čech pouze zbrzdil a z brankové čáry ji vykopl vracející se Bellerín. V sedmdesáté sedmé minutě už nikdo z Arsenalu čtvrtému gólu nezabránil. Mohamed Salah narýsoval přesný centr na zadní tyč Čechovy brány, kam si naběhl střídající a skórující Daniel Sturridge. Liverpool tak porazil Arsenal vysoko 4:0.

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz