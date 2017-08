Premier League - 53 miliónů eur za Lacazetta? Je to velmi slušná cena. Dnes bychom zaplatili víc, říká Arséne Wenger

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Alexandre Lacazette

Dnes 08:49 - Stal se nejdražší posilou v historii Arsenalu. Gunners za Alexandra Lacazetta utratila 53 miliónů eur, které poslali do francouzského Lyonu. Ve světle současných sum za Neymara, Dembélého a uvažované cena za Coutinha se cenovka za Lacazetta jeví jako velmi nízká. To vnímá i Arséne Wenger. Francouzský manažer Kanonýrů je tak rád, že svého krajana ulovil už na začátku přestupového období.

Arséne Wenger se domnívá, že Arsenal načasoval podepsání Alexandra Lacazetta velmi dobře. Francouzský útočník stál 53 miliónů eur, což není v dnešním fotbalovém světě nijak závratná částka.

Alexandre Lacazette potřeboval jen 94 vteřin na to, aby si otevřel svůj gólový účet v Premier League. Nastoupil v základní sestavě v úvodním kole proti Leicesteru a už ve druhé minutě skóroval. Šestadvacetiletý útočník se stal nejdražší posilou v historii londýnského klubu.

Arséne Wenger se domnívá, že pokud by jej Arsenal kupoval v těchto dnech, byl by Lacazette mnohem dražší. Pomohly by tomu současné přestupy Neymara a Dembélého.

„Někdy to závisí na načasování. Inflace je někdy v rámci přestupového trhu tak rychlá, že načasování vašich nákupů je hodně důležité.“

„Byli jsme na tento případ připraveni už z loňska. Když jsme začali letos vyjednávat, hráče jsme znali. Vzhledem k tomu, jak nyní vypadá trh, si myslím, že je to za Lacazetta velmi slušná cena. Cena dnes by byla určitě odlišná a daleko vyšší.“

„Lacazette je stále v procesu adaptace na Premier League. Je trochu překvapen intenzitou hry, a to i na tréninku. Dostane se do toho. Je inteligentní a silný. Pomalu se přizpůsobuje. Cítím, že se každý týden zlepšuje a zesiluje.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz