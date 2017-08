Premier League - Arsenal opouští další obránce. Po Gabrielovi na Emirates končí i Shkodran Mustafi

© thesun.co.uk - Shkodran Mustafi

Dnes 16:42 - Německý reprezentační obránce Shkodran Mustafi se zřejmě po pouhém roce rozloučí s Arsenalem, podle informací televizní stanice Sky se totiž dohodl na přesunu do Interu Milán. Pouhý rok poté, co Mustafi přicházel na Emirates Stadium za 35 milionů liber z Valencie, je blízko ročnímu hostování v Interu s opcí na trvalý přestup.

Přestože k oficiální dohodě mezi oběma kluby ještě nedošlo, Mustafi se již měl dohodnout na návratu do Serie A, kde v minulosti působil dvě sezóny v dresu Sampdorie Janov.



Arséne Wenger byl na Mustafiho budoucnost dotázán už na čtvrteční tiskové konferenci, kde prohlásil: „Je pro mne těžké hovořit o jednotlivých hráčích.“



Arsenal se kvůli letošní absenci v Lize mistrů rozhodl zúžit kádr a v létě již nechal odejít také dalšího středního obránce Gabriela Paulistu do španělské Valencie. Kromě Mustafiho je na odchodu také Kieran Gibbs, jenž má nakročeno do Watfordu.



Arsénu Wengerovi přesto zůstávají pro boj o titul v Premier League k dispozici střední obránci Laurent Koscielny, Per Mertesacker, Rob Holding a Calum Chambers, francouzský lodivod navíc na tomto postu využívá i krajní beky Nacha Monreala a Seada Kolašinace.

