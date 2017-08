Premier League - Manchester City na poslední chvíli vydřel výhru nad Bournemouthem. Sterling v posledních vteřinách zápasu stihl vítězný gól i červenou kartu

© premierleague.com -

Dnes 15:21 - Bournemouth v prvních dvou kolech nebodoval a proti Manchesteru City jej nemělo čekat nic snadného. Domácí fotbalisté však vstoupili zápasu velice aktivně, a dokonce se ujali vedení. Manchester City ale ještě do poločasu vyrovnal a prakticky celou druhou půli svíral soupeře jako ve svěráku. Kýženého gólu se hosté nakonec dočkali až v úplném závěru zápasu.

AFC Bournemouth - Manchester City 1:2

Branky:13. Daniels - 21. Jesus (Silva), 90+7. Sterling (Danilo)

AFC Bournemouth:Begović - A. Smith, S. Cook, Aké, Mings, Daniels - Gosling, Surman (C), Arter - J. King, Defoe (73. Afobe, 90+4. Mousset)

Manchester City:Ederson - Danilo, Kopany (C), Otamendi, Mendy - Fernandinho - B. Silva (66. Agüero), Silva, De Bruyne, Sterling - Jesus (82. Sané)

Bournemouth vstoupil do zápasu se silným Manchesterem City nebojácně a už v páté minutě se mohl dostat do vedení. Pro domácí se otevřel prostor na pravé straně hřiště. Krajní obránce Adam Smith si to namířil do vápna soupeře a zpětnou přihrávkou hledal Joshuu Kinga, jeho zakončení ale obrana Citizens zblokovala.

Za dobrý vstup do zápasu byli Cherries odměněni ve třinácté minutě. Domácí se usadili před vápnem Citizens, což vyústilo v zakončení Charlieho Danielse. Ten se sice na hranici vápna nacházel v úhlu, který volal spíše po centru, jeho ohromující rána ale po odrazu od břevna zapadla do vzdálenějšího horního rohu brány.

V devatenácté minutě mohl Bournemouth udeřit podruhé. Při centru Andrew Surmana zůstala obrana Manchesteru stát, zatímco Jermain Defoe si naběhl do vápna, jeho střelu ale pohotovým zákrokem vyrazil gólman Ederson.

Místo dvoubrankového vedení domácích přišla vyrovnávací branka hostů. Tentokrát to byla obrana Bournemouthu, která nezachytila náběh soupeřova útočníka. David Silva vyslal do vápna Gabriela Jesuse, který střelou po zemi překonal Begoviće a srovnal.

Po vstřelení vyrovnávací branky Bournemouth ztratil rytmus hry a ve zbytku poločasu se převážně bránil. Hosté si vytvořili několik střeleckých příležitostí, gólmana Begoviće ale neprostřelili.

I ve druhém poločase se častěji na míči držel Manchester City. V zakončení však hosté nebyli dostatečně přesní. Po hodině hry mohl jít do vedení znovu Bournemouth, Kingovu střelu bez přípravy ale zastavil tyč Edersonovy brány.

V posledních dvaceti minutách Citizens stupňovali svůj tlak, pětičlenná obrana Bournemouthu však mnohdy byla neprostupným lesem, ve kterém se hosté ztráceli. Blízko gólu byl v sedmdesáté čtvrté minutě, který po rohovém kopu hlavičkoval do tyče.

Vítězné branky se Manchester City přeci jen dočkal. V sedmé minutě pětiminutového nastavení v pokutovém území míč propadl k Raheemu Sterlingovi, jehož střela se snesla do sítě. Sterling si gólovou radost vychutnával v hloučku fanoušků, kvůli tomu ale viděl druhou žlutou, a tedy červenou kartu. Na vítězství Manchesteru to ale nic nezměnilo.

zdroj: premierleague.com

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz