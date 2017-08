Premier League - Dobří hráči jako Diego Costa jsou v Evertonu vítáni, říká Ronald Koeman

© fourfourtwo.com, pinterest.com, fotbalportal.cz - Costa do Evertonu?

Dnes 09:56 - V neděli se Chelsea utká na Stamford Bridge s Evertonem. Jistojistě do zápasu nezasáhne Diego Costa, který není v kádru Blues, i když má stále platnou smlouvu s londýnským klubem. Jeho budoucnost stále není vyřešena. Nyní se nabízí zajímavá možnost. Ronald Koeman, kouč Toffees, prohlásil, že by Diega Costu moc rád přivítal v Evertonu, pokud by byla šance na jeho získání.

Diego Costa se v Chelsea nepohodl s Antoniem Contem a vyústěním je to, že brazilský útočník ve španělských službách s největší pravděpodobností už pod italským koučem nikdy dres Blues neoblékne.

Stále se řeší, kde by mohl nakonec zakotvit. On sám tvrdí, že chce odejít do Atlética Madrid. Má to několik zádrhelů. Jedním z nich je to, že Atlético kvůli trestu nemůže do konce letošního roku zaregistrovat žádného hráče. Dalším problémem má být to, že Chelsea nechce Costu prodat do Atlética, ale do jiného klubu.

Před duelem Chelsea vs. Everton byl Ronald Koeman dotázán právě na Diega Costu. Uvedl, že pokud by se ta možnost objevila, moc rád by jej ve svém týmu přivítal.

„Možný přestup Diega Costy? Nic o tom nevím. Vždy jsem jen tvrdil, že v Evertonu vřele přivítáme každého dobrého hráče a Diego Costa je dobrý hráč.“

„Ale teď nevím. Možná, že po víkendu bude čas na to, abych pohovořil s vedením. Jsme teď opravdu zaneprázdněni přípravou na nedělní zápas.“

Everton v úvodních dvou kolech Premier League skóroval vždy jen jednou. Oba góly zaznamenal navrátilec Wayne Rooney. I tak to Karamelkám stačilo na zisk 4 bodů.

