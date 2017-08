Premier League - José Mourinho: Vybírám podle formy. Zlatan musí prokázat, že je nejlepším útočníkem United, aby mohl hrát

© businessinsider.com, fotbalportal.cz - Ibrahimovič a Mourinho

Dnes 08:24 - Nemá problém posadit na lavičku náhradníků kohokoliv. José Mourinho vždy dělá rozhodnutí, které je dle jeho uvážení pro tým nejlepší. Nyní varoval i Zlatana Ibrahimoviče, který před pár dny podepsal s Manchesterem United novou smlouvu. Portugalský kouč prohlásil, že Ibrahimovič musí být nejlepším útočníkem Red Devils, aby mohl nastoupit. Místo nemá zaručené automaticky.

Pětatřicetiletý Zlatan Ibrahimovič podepsal s Manchesterem United další jednoletý kontrakt. Do hry se ovšem nezapojí hned. Stále se ještě zotavuje z vážného zranění. Nechce nic uspěchat. Hovoří se o tom, že do plné zátěže by se měl dostat na přelomu listopadu a prosince.

Těší to samozřejmě Josého Mourinha. Ten ovšem na druhou stranu varoval Zlatana Ibrahimoviče. Neznamená to, že bude mít jisté místo v základní sestavě. Nyní je na Old Trafford útočníkem číslo jedna Romelu Lukaku, který přišel v létě. Na hrotu může nastoupit i šikovný Marcus Rashford. Special One je neochvějný. Pokud nebude Ibrahimovič v lepší formě než tito dva, hrát nebude.

„Zlatan mě zná a ví, že hrají hráči, o kterých si myslím, že jsou pro tým nejlepší. Vždy jsem to tak dělal.“

„Takže pokud se vrátí a prokáže, že je nejlepší, bude hrát. Jestli mu ti ostatní nedají šanci se prosadit přes ně do sestavy...takový už je fotbalový život.“

„Ale snažím se být vždy upřímný. Vůči svým hráčům, vůči svému týmu. Možná, že ne vždy dělám ty správné věci, ale snažím se o to.“

„Můj kádr je nyní určitě lepší. Máme o jednu variantu a možnost navíc. Je to jeden útočník navíc. Je to jeden zkušený hráč navíc. Je to jeden hráč navíc, který může hrát na pozici klasické devítky nebo desítky, takže můžeme hrát na dva útočníky.“

„Máme spoustu zápasů, které nás čekají. Pokud budeme postupovat v Lize mistrů, pokud budeme postupovat v anglických pohárech, budeme v pozici, kdy to nezvládneme jen s Lukakuem a Rashfordem. Obzvlášť, když budou nastupovat spolu.“

„Kdyby hráli vždy oba spolu, tak bych potřeboval dalšího útočníka. Takže někdy v lednu bych asi zaklepal na dveře Eda Woodwarda a požádal ho o dalšího útočníka na druhou část sezóny.“

„Teď už na ty dveře klepat nemusím. Mám jednoho z nejlepších útočníků na světě.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz