Premier League - Kluby z Premier League překonaly loňský rekord – během léta už utratily už více než miliardu liber

© stadiasolutions.com -

0 Líbilo se

Dnes 18:01 - Anglické kluby utrácí často a rády. Díky ekonomické síle Premier League si to mohou dovolit. Přestože nová rekordní suma vyplacená za jednoho hráče pochází z Francie, Premier League již nyní překonala loňský rekord v celkovém objemu utracených peněz. Analytická organizace Deloitte zjistila, že během letošního léta už kluby z Premier League utratily 1,17 miliardy liber.

Ve středu dvacítka klubů překonala loňský rekord - 1,165 miliardy liber vynaložených na přestupy hráčů. Během letošního řada předních klubů nakupovala útočníky - Manchester United Romelu Lukakua (75 milionů liber), Chelsea. Álvara Moratu (70 milionů liber) a Arsenal Alexandre Lacazetta (48 milionů liber). Manchester City provedl mohutnou revitalizaci obrany, která jej včetně nového brankáře zatím vyšla na 160 milionů liber.

Klubový přestupový rekord navíc posouval Tottenham (Davinson Sánchez - 36 milionů liber) a svému rekordnímu přestupu se přiblížil i Liverpool (Mohamed Salah - 38 milionů liber). V létě nešetřil ani Everton, který představil šest nových posil.

Četnost přestupů je během letošního léta mimořádná,“ řekl konzultant společnosti Deloitte. „Pokud však vezmeme do úvahy rekordní příjmy z televizních práv, komerční výdělky a příjmy z jednotlivých zápasů, vidíme, že kluby jen využívají zdroje, které mají k dispozici,“ dodal.

Loni touto dobou vynaložily kluby na přestupy 865 milionů liber.

„Během zbývajících sedmi dnů přestupového okna očekáváme ještě další výrazné přestupy. V minulém roce utratily kluby z Premier League v posledním přestupovém týdnu 300 milionů, což je více než během celého lednového přestupového období.“

Kupní sílu anglický klubů potvrzuje i historie, která ukazuje, že rekordní přestupy v různých dobách měly na svědomí právě ostrovní týmy. Prvním fotbalistou, za kterého byla vyplacená tříciferná suma, byl v roce 1893 Willie Groves, který z West Bromu odešel do Aston Villy za sto liber. Hráčem, který jako první překonal hranici tisíce liber, se o dvanáct let později stal Alf Common, který ze Sunderlandu přestoupil do Middlesbrough.

Na stotisícový přestup se čekalo až do roku 1962 - za Denise Lawa, tehdy hráče Turína, Manchester United zaplatil 115 000 liber. Magická hranice jednoho milionu liber padla v roce 1979, kdy Nottingham Forest koupil za 1 180 000 liber útočníka Birminghamu Trevora Francise.

V novém tisíciletí už výše přestupových částek rostla exponenciálně. V roce 2001 Manchester United zaplatil za Juana Sebastiána Veróna 28 milionů liber, o osm let později Real Madrid koupil za 80 milionů liber Cristiana Ronalda, o dalších osm let později PSG koupilo Neymara za téměř 200 milionů liber.

Ondřej Pražák / bbc.com, transfermarkt.co.uk