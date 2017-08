Premier League - Arséne Wenger je ochoten naslouchat nabídkám na Jacka Wilshera

© skysports.com, fotbalportal.cz - Wilshere a Wenger

Dnes 14:21 - Už minulou sezónu strávil na hostování v Bournemouthu. Teď to vypadá, že ani v té právě probíhající nebude Jack Wilshere oblékat dres Arsenalu. Před pár dny byl odeslán do juniorky londýnského celku. Arséne Wenger nyní přiznává, že Jacku Wilsherovi nemůže zaručit dostatek herního prostoru. I proto je ochoten naslouchat nabídkám, které na anglického záložníka přijdou.

Jack Wilshere má za sebou už 34 zápasů za reprezentaci Anglie. I tak se ovšem do základní sestavy Arsenalu protlačí jen stěží. Loňskou sezónu strávil na hostování v Bournemouthu, kde odehrál celkem 27 utkání.

V dubnu si Wilshere přivodil zlomeninu lýtkové kosti a dlouho nehrál. Během léta se vrátil, ale v Arsenalu se s ním nepočítá. V pondělí odehrál duel proti Manchesteru City za juniorku Gunners. Arséne Wenger je ochoten Wilshera pustit pryč.

„Jsem otevřen nabídkám za Jacka Wilshera.“

„Vedeme poctivé rozhovory. Jsem otevřený tomu, aby to pro něj bylo to nejlepší řešení. Je ve stádiu kariéry, kdy potřebuje hrát. A to já mu dnes nemohu zaručit. Myslím si, že je to dosti otevřené jednání.“

Wilshere prošel mládežnickým systémem Arsenalu. Ale pětadvacetiletého hráče Kanonýrů často trápí nejrůznější zranění. Wenger by zvážil Wilsherovo setrvání, pokud by se dokázal vrátit do své nejlepší formy.

„Pokud se vrátí do formy a bude chtít zůstat, myslím si, že by se v pozdější fázi sezóny mohl prosadit. Nevylučuji to.“

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz