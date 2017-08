Premier League - Manchester United je bez Ibrahimoviče lepší a má větší šanci na titul než s ním, říká Paul Merson

© dailystar.co.uk, fotbalportal.cz - Zlatan Ibrahimovič

Dnes 14:01 - Včera bylo oficiálně potvrzeno, že Zlatan Ibrahimovič bude opět hráčem Manchesteru United. Hvězdný švédský útočník se zotavuje ze zranění a k dispozici by podle všeho měl být někdy v prosinci. S klubem z Old Trafford znovu podepsal jednoletý kontrakt. Paul Merson, expert SkySports, tento krok ale nevítá. Domnívá se, že bez Zlatana jsou United lepší a mají větší šanci na titul.

V minulé sezóně se Zlatan Ibrahimovič stal s 28 přesnými zásahy nejlepším střelcem Manchesteru United. Poté se ovšem zranil. Na konci června mu skončila stávající smlouva a řešila se jeho budoucnost.

Včera byla tato otázka vyřešena. Zlatan Ibrahimovič podepsal další jednoletou smlouvu s Manchesterem United. Do hry se ovšem vrátí až na konci letošního roku. Ne všichni tuto zprávu berou jako pozitivní pro Manchester United. Například takový Paul Merson.

„Tento muž legenda. Nepoužívám toto označení jen tak. Je to absolutní legenda. Vyhrál titul v šesti různých klubech. To není jen o štěstí. Manchester United je ale bez něj lepší a má větší šanci na titul, než když bude Zlatan hrát.“

„Nechápejte mě špatně. Jsem velkým fanouškem tohoto hráče. Myslím si, že je fenomenální.“

„Lidé říkají, že byl v loňském roce skvělý. Dal celkem 28 gólů ve všech soutěžích. Ale Manchester United v minulé sezóně ani jednou nevypadal, že by mohl Premier League vyhrát.“

„Teď se podíváte na Pogbu, Lukakua, Rashforda, Mchitarjana...hrají na 100 %. Jsou ve formě. Nikdo jim teď nemůže konkurovat.“

„Tohle nevypadá jako minulá sezóna. Bylo v ní všechno příliš pomalé. Musíte tam mít rychlé hráče. Jinak tam žádnou klasickou desítku ani mít nemusíte, když je v útoku všechno zpomalené. Nemůžete tam toho příliš vymyslet.“

„Lukaku je teď tím hlavním útočníkem. Vidíte to na hřišti. Změnil se. Cítí se dobře. Nešel do Manchesteru United, aby seděl na lavičce a kryl záda Zlatanovi.“

„Pokud odehraje Lukaku pár zápasů bez vstřeleného gólu, lidé mohou začít vyvolávat Zlatanovo jméno. Lukaku by se mohl stáhnout do ulity. Mohli jste vidět, že v Evertonu při velkých zápasech v minulé sezóně se mu to někdy stalo.“

„V minulé sezóně byl Zlatan Ibrahimovič sice dobrý, ale hra Manchesteru dobrá nebyla. Byla pomalá. V útočné třetině hřiště byla hodně zpomalená. Tímto způsobem se titul v Premier League vyhrát nedá.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz