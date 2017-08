Premier League - Liverpool, posílen postupem do Ligy mistrů, hostí Arsenal. Sestřelí Rooney Chelsea? Udrží United proti Foxes opět nulu?

© m.bongdaplus.vn, fotbalportal.cz - Reds vs. Gunners

Dnes 07:01 - O víkendu je na programu kompletní třetí kolo Premier League. Největší lahůdkou by měl být souboj Liverpoolu s Arsenalem. Reds vlil novou krev do žil postup do základní skupiny Ligy mistrů. Gunners chtějí odčinit prohru ve Stoke. Chelsea by doma proti Evertonu ráda potvrdila venkovní výhru se Spurs. Proti ovšem bude stát Wayne Rooney. Manchester United chce prodloužit svou neprůstřelnost.

Liverpool - Arsenal

Neděle 27. srpna, 17.00, Anfield

V neděli vpodvečer se na slavném Anfieldu představí Kanonýři z Arsenalu. Naposledy tam na začátku března prohráli 3:1. Poslední čtyři vzájemné duely Reds neprohráli a vždy pokořili defenzivu Gunners minimálně třikrát. Arsenal čeká na výhru na půdě Liverpoolu už 5 let. Zlomí to v neděli?

Liverpool je na dobré vlně. Po zbytečně ztracených dvou bodech v závěru duelu ve Watfordu přišla výhra nad Crystal Palace, a zejména stvrzení postupu do základní fáze Ligy mistrů. Reds udolali Hoffenheim celkovým skóre 6:3. Jürgen Klopp tak první cíl splnil. Teď se se svým týmem může znovu přeorientovat na Premier League. Starosti mu ale stále dělá nejistá situace okolo Philippeho Coutinha. Ten je momentálně zraněný a také se pořád ještě nevzdal možného přesunu do Barcelony. Hrát nebudou ani zranění Clyne a Lallana. Otazník visí nad startem Sakha. V dobrém světle se ukazuje nová posila - Mohamed Salah. Na druhém křídle řádí Mané. Povedené výkony za sebou mají i Emre Can a Roberto Firmino. Ukáže se silná ofenziva i proti Gunners?

Liverpool má v ofenzivě velkou sílu (zdroj: goal.com)

Arsenal v prvním kole přetlačil Leicester 4:3, ale v tom druhém padl ve Stoke 1:0. Arséne Wenger jistě nemůže být spokojen. Pokud chce se svým mužstvem bojovat o mistrovský titul, nemůže zbytečně ztrácet body na hřišti „slabších“ celků. Může jej těšit, že do hry by se měla vrátit největší hvězda Kanonýrů. Alexis Sánchez už by podle posledních zpráv měl doléčit problémy s břišními svaly a měl by být připraven zasáhnout do zápasu. V prvním duelu proti Leicesteru defenziva Gunners nefungovala vůbec dobře. Liverpool má také velmi rychlé hráče a hraje na brejky podobně jako Foxes. Bude to pro Arsenal opět velký problém? Bude mít Petr Čech hodně práce?

Alexis Sánchez se vrací na scénu (zdroj: thesun.co.uk)

Absence:

Liverpool: Clyne, Coutinho, Lallana (všichni zranění), Sakho (nejistý start)

Arsenal: Cazorla (zranění), Wilshere (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Liverpool: Mignolet - Gomez, Klavan, Matip, Robertson - Can, Henderson Wijnaldum - Mané, Firmino, Salah

Arsenal: Čech - Mustafi, Mertesacker, Kolašinac - Oxlade-Chamberlain, Ramsey, Xhaka, Bellerín - Özil, Sánchez - Lacazette

Tip FotbalPortal.cz: 2:2

Chelsea - Everton

Neděle 27. srpna, 14.30, Stamford Bridge

Nedělní odpoledne bude patřit bitvě mezi Blues a Toffees. Everton nemá dobré vzpomínky na duely s Chelsea. V minulé sezóně prohráli 5:0 a 3:0. A na Stamford Bridge Karamelky nejezdí rády. Vždyť tři body si v lize odsud odvezly v roce 1994. Ukončí v neděli dvaatřicetileté čekání?

Chelsea v prvním kole nezvládla zápas s Burnley, když doma padla 2:3 a přišla o vyloučené Cahilla s Fábregasem. Ovšem ve druhém dějství Premier League se vzchopila, když vyloupila Wembley, kde má nyní dočasný domov Tottenham. Antonio Conte si triumf nad Tottenhamem hodně užíval. S ním i jeho svěřenci. Do sestavy se vrací Cesc Fábregas, Gary Cahill si ještě dva zápasy nezahraje. Hrát zřejmě ještě nebude ani Eden Hazard, který se zotavuje ze svého zranění (zlomený kotník). Ve formě je Marcos Alonso, který proti Kohoutům dvakrát skóroval. Dobrý zápas zahrál i Victor Moses. Naopak příliš se zatím nedaří Batshuayiovi. Přednost by měl na hrotu útoku znovu dostat Álvaro Morata.

Bude se Antonio Conte na Stamford Bridge opět mračit? (zdroj: espnfc.com)

Everton v prvním kole zdolal doma Stoke 1:0. Prosadil se Wayne Rooney. A stejný hráč zařídil i další bod za remízu 1:1 na půdě silného Manchesteru City. Ztracený syn se tedy ve svém domově uvedl skvěle. Podaří se mu snad skórovat i ve třetím kole? Everton je také nabuzen postupem do základní skupiny Evropské ligy. V posledním předkole zdolal chorvatský Hajduk Split po výsledcích 2:0 a 1:1. Ve čtvrteční odvetě na půdě Hajduku skóroval Sigurdsson, nejnovější posila Karamelek. Pomůže hvězdný Islanďan Toffees k tomu, aby obrali o body londýnského favorita?

Rooney už si brousí zuby na Chelsea (zdroj: skysports.com)

Absence:

Chelsea: Hazard (nejistý start), Cahill (suspendován)

Everton: Barkley, Bolasie, Coleman, Funes Mori, McCarthy (všichni zranění), Klaassen, Ramirez (oba nejistý start), Schneiderlin (suspendován)

Pravděpodobné sestavy:

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Rüdiger - Moses, Bakayoko, Kanté, Alonso - Pedro, Morata, Willian

Everton: Pickford - Keane, Williams, Jagielka - Holgate, Gaye, Davies, Sigurdsson, Baines - Rooney, Calvert-Lewin

Tip FotbalPortal.cz: 2:0

Manchester United - Leicester

Sobota 26. srpna, 18.30, Old Trafford

Sobotní podvečer nabídne zajímavou podívanou. Do Divadla snů přicestuje Leicester. V minulé sezóně s ním Rudí ďáblové pod vedením Josého Mourinha dokázali poradit. Vyhráli 4:1 a 0:3. Už takřka dvacet let čekají Lišky na výhru na Old Trafford. Naposledy se zde radovaly v roce 1998.

Manchester United hned na začátku sezóny přepisoval rekordní zápisy. Poprvé za 110 let se stalo, že Manchester United vstřelil čtyři nebo více gólů ve dvou úvodních duelech ligového ročníku. Je to teprve podruhé v celé historii, kdy se nějakému týmu podařilo. Nejprve zdolal 4:0 West Ham a poté stejným výsledkem i Swansea. Dalším soustem má být Leicester. V součtu s minulou sezónou Red Devils neinkasovali už čtyři utkání v řadě. Poslední, kdo pokořil Davida de Geu v lize, byl Harry Kane. Minimálně na lavičce náhradníků už by mohl být uzdravený Luke Shaw. Zamíchá José Mourinho se sestavou? Očekávat se to příliš nedá. Hra United funguje. Bude znovu pálit ostrými Romelu Lukaku?

Bude znovu řádit duo Pogba-Lukaku? (zdroj: thesun.co.uk)

Leicester nejprve poněkud smolně ztratil všechny body na Emirates Stadium, poté porazil doma nováčka z Brightonu. V úterý si střihnul druhé kolo Carabao Cupu. Sheffield United zdolal v poměru 1:4 a v dalším kole se utká s Liverpoolem. Dvakrát se prosadil Slimani, který poprvé v této sezóně nastoupil v základní sestavě. Řekl si u manažera Shakespeara o místo proti United? Hrát nebudou zranění Drinkwater, Huth a Iborra. Nejisté jsou starty Iheanacha a Morgana.

Shakespearův celek chce loupit (zdroj: leicestermercury.co.uk)

Absence:

Manchester United: Rojo (zranění), Shaw, Young (oba nejistý start)

Leicester: Drinkwater, Huth, Iborra (všichni zranění), Iheanacho, Morgan (oba nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Manchester United: de Gea - Valencia, Bailly, Jones, Blind - Pogba, Matič - Mata, Mchitarjan, Martial - Lukaku

Leicester: Schmeichel - Simpson, Morgan, Maguire, Fuchs - Mahrez, King, Ndidi, Albrighton - Vardy, Slimani

Kompletní program 3. kola Premier League:

Sobota 26. srpna

13.30 Bournemouth - Manchester City

16.00 Crystal Palace - Swansea

16.00 Huddersfield - Southampton

16.00 Newcastle - West Ham

16.00 Watford - Brighton

18.30 Manchester United - Leicester

Neděle 27. srpna

14.30 Chelsea - Everton

14.30 West Bromwich - Stoke

17.00 Liverpool - Arsenal

17.00 Tottenham - Burnley

