Premier League - Liverpool kvůli nepřesvědčivé defenzivě remizoval s Watfordem a o devíti dohrávající obhájce titulu prohrál s Burnley. Manchester City vybojoval s nováčkem tři body

Včera 15:32 - Po pátečním dramatu mezi Arsenalem a Leicesterem nezklamaly ani sobotní zápasy. Chyby v obraně stály Liverpool v zápase s Watfordem dva body. Obhájce titulu Chelsea dohrávala zápas v devíti lidech, a přestože v poločase prohrávala o tři góly, stihla prohru alespň zmírnit. Manchester City zlomil obranu nováčka z Brightonu až dvacet minut před koncem. Wayne Rooney vystřílel Evertonu tři body proti Stoke.

Watford FC - Liverpool FC 3:3

Branky:8. Okaka (Holebas), 32. Doucouré, 90+4. Britos - 29. Mané (Can), 55. Firmino (pen.), 57. M. Salah (Firmino)

Karty: 37. Mané (LIV), 61. Alexander-Arnold (LIV), 88. Mignolet (LIV)

Watford FC:Gomes (C) - Janmaat (18. Femenía), Kaboul, Britos, Holebas - N. Chalobah, Doucouré - N. Amrabat, Cleverley, Pereyra (49. Richarlison) - Okaka (63. Gray).

Náhradníci: Pantilimon - Prödl, Femenía, Watson, Capoue, Richarlison, Gray.

Liverpool FC:Mignolet - Alexander-Arnold (90+1. Joe. Gomez), Lovren, Matip, A. Moreno - Henderson (C), Can, Wijnaldum - M. Salah (86. Milner), Firmino (81. Origi), Mané.

Náhradníci: Karius - Klavan, Joe. Gomez, Milner, Grujić, Solanke, Origi

V úvodu zápasu se sice na míči více držel Liverpool, nebezpečnější ale byli fotbalisté Watfordu. V sedmé minutě hosté přišli o balon a domácí útočník Roberto Pereira se vydal do rychlého brejku. Útočník Watfordu umně motal hlavu bránícímu Dejanu Lovrenovi, jeho zakončení ale nakonec právě obránce Liverpoolu srazil na roh. Bránění standardních situací bylo bolavým místem Reds už v minulé sezoně, a jak se zdá, problém není vyřešen ani na začátku nového ročníku. Obrana Liverpoolu nedokázala pokrýt několik naskakujících hráčů domácích a hlavičkující Stefano Okaka propálil Mignoletovy rukavice.

Liverpool doplatil na chyby v obraně. Při první brance hostující obránci vůbec nereagovali na výskok dvou hráčů Watfordu. (zdroj: premierleague.com)

Inkasovaná branka hrou Liverpoolu očividně otřásla. Reds se prakticky nedostávali do šancí a tím pádem ani do zakončení. Ve dvacáté deváté minutě však hostům vyšla blesková akce, kdy si Sadio Mané na hranici pokutového území narazil míč s Emre Canem a prudkým zakončením do horního rohu brány srovnal na 1:1.

Vyrovnávací gól ale Liverpool k obratu nenabudil. Ve dvaatřicáté minutě naopak znovu pokračovaly zmatky a nepřesnosti v obraně hostů. Defenziva Reds neodvrátila přízemní centr Watfordu a Abdoulaye Doucouré doklepl míč do poloodkryté brány.

V osmatřicáté minutě se mohl poprvé předvést Mohamed Salah, který se po pravé straně probojoval do vápna, jeho zakončení ale mířilo výrazně nad Gomesovu bránu.

I na začátku druhé půle působil Liverpool opařeně a v rozehrávce dělal spoustu chyb. Nakonec hosty zachránil Mohamed Salah, který se v pětapadesáté minutě vřítil do vápna a nechal se faulovat gólmanem Gomesem. Odpískané penalty se ujal Roberto Firmino, který přesnou ranou k tyči znovu srovnal. O dvě minuty později už Liverpool vedl. Za obranu Watfordu se dostal Roberto Firmino, který lobem přehodil vyběhnuvšího domácího brankře, aby míč do prázdné brány dorazil Mohamed Salah.

Ani úspěšný debut nové posily Liverpoolu tři body nezaručil. (zdro: premierleague.com)

Vedení přineslo na liverpoolské kopačky potřebný klid i sebevědomí. Hosté přebrali útočnou aktivitu a v šestapadesáté minutě je o čtvrtou trefu připravilo břevno domácí brány. Fotbalistům Watfordu v dalším průběhu druhé půle došly síly. K vážnému ohrožení Mignoletovy brány se domácí dostali až ve třetí minutě nastavení. Simon Mignolet nejprve vyrazil prudkou střelu zpoza vápna na rohový kop. Po této standardní situaci se ale míč nepřehledně odrážel v malém vápně Liverpoolu a Simon Mignolet si jej rukavicí i za přispění domácího Miguela Britose srazil do vlastní sítě. Watford tak remizoval s Liverpoolem 3:3.

Chelsea FC - Burnley FC 2:3

Branky: 69. Morata (Willian), 88. David Luiz (Morata) - 24. Vokes (Lowton), 39. S. Ward (Cork), 43. Vokes (Defour)

Karty: 3. Alonso (CHE), 16. Fàbregas (CHE), 78. David Luiz (CHE), 90. Rüdiger (CHE) - 60. Brady (BLY), 63. Mee (BLY), 77. Arfield (BLY) 81. Fàbregas (CHE) 14. Cahill (CHE)

Chelsea FC: Courtois - Rüdiger, David Luiz, Cahill (C) - Azpilicueta, Kanté, Fàbregas, Alonso - Willian, Boga (18. Christensen, 90+2. Musonda) - Batshuayi (59. Morata).

Náhradníci: Caballero - Christensen, Morata, Tomori, Kenedy, Musonda, Scott.

Burnley FC: Heaton (C) - Lowton, Mee, Tarkowski, S. Ward - Gudmundsson (75. Arfield), Hendrick, Defour (75. Walters), Cork, Brady - Vokes.

Náhradníci: Pope - Taylor, Barnes, A. Westwood, Walters, K. Long, Arfield.

Vstup do nové sezony se obhájci titulu nevydařil. Chelsea se už ve třinácté minutě dostala do početního oslabení, když byl, poměrně přísně, vyloučen Gary Cahill. Takřka osmdesátiminutovou přesilovku dokázalo Burnley využít už ve dvacáté čtvrté minutě. Samu Vokesovi se sice jeho zakončení příliš nevydařilo, kvalitu ale nahradil přesností, a míč tak zapadl přesně k tyči, kam gólman Courtois nedosáhl.

O dalších patnáct minut později už Burnley vedlo o dva góly. Obrana Chelsea na levé straně nezachytila náběh Stephena Warda a irský fotbalista prudkou ranou namířenou do horního rohu brány zvýšil vedení svého týmu. Snový poločas hosté završili ve čtyřicáté třetí minutě, kdy se podruhé prosadil Vokes, který hlavou usměrnil do sítě centr Stevena Defoura.

Ve druhém poločase přidala domácí Chelsea na aktivitě. Činil se i Marcos Alonso, jehož jednu střelu zastavilo břevno hostující brány. Naději pro svůj tým vykřesal v šedesáté deváté minutě Álvaro Morata, který se trefil při svém debutu v Premier League, když přesnou hlavičkou zužitkoval centr Williana.

Zhruba deset minut před koncem domácí přišli o dalšího hráče - druhou žlutou kartu viděl Cesc Fabregas. Přesto se Chelsea podařilo zápas zdramatizovat. V osmdesáté osmé minutě se Morata stylizoval do role nahrávačce, když hlavou krásně prodloužil balon na nabíhajícího Davida Luize, který snížil na 2:3. Na víc už domácí nedosáhli, hosté v závěru ještě nastřelili tyč, další branky ale nepadly.

První ze dvou gólů Sama Vokese (zdroj: premierleague.com)

Everton FC - Sto ke City 1:0

Branky: 45+1. Rooney (Calvert-Lewin)

Karty: 85. Cuco Martina (EVE) - 29. Allen (STK) Everton FC: Pickford - Jagielka, M. Keane, A. Williams (46. Cuco Martina) - Calvert-Lewin, Schneiderlin, Klaassen (60. Davies), Gueye, Baines - Rooney, Sandro Ramírez (77. Mirallas).

Náhradníci: Stekelenburg - Holgate, Cuco Martina, Davies, Mirallas, Lookman, Bešić. Stoke City: Butland - Cameron, Shawcross, K. Zouma, Pieters - Allen, D. Fletcher - Diouf, Shaqiri, Krkić (72. Choupo-Moting) - Berahino (72. Crouch).

Náhradníci: Grant - Johnson, Tymon, Adam, Choupo-Moting, Sobhi, Crouch. Trpělivý Everton rozhodl zápas se Stoke jediným gólem. O ten se nemohl postarat nikdo jiný, než velký navrátilec - Wayne Rooney. Jednatřicetiletý útočník si v nastavení prvního poločasu naběhl na centr Dominica Calvert-Lewina a hlavou poslal Toffees do rozhodujícího vedení. Ochozy bouřily a Rooney byl po letech znovu hrdinou fanoušků Evertonu. Wayne Rooney je doma (zdroj: premierleague.com) West Bromwich Albion - AFC Bournemouth 1:0 Branky: 31. Hegazy (Brunt) Karty: 34. Yacob (WBA), 82. Jay Rodriguez (WBA), 90+5. Robson-Kanu (WBA) - 86. Arter (BTH) West Bromwich Albion: Foster - Nyom, C. Dawson, Hegazy, Brunt - Yacob - Phillips (72. Robson-Kanu), Field (70. R. Harper), Livermore (C), McClean - Jay Rodriguez (88. Rondón).

Náhradníci: Myhill - Chadli, Leko, Robson-Kanu, Rondón, R. Harper, Ka. Wilson. AFC Bournemouth: Begović - Francis (C) (80. A. Smith), S. Cook, Aké, Daniels - Fraser, Surman, Arter, Pugh (46. Ibe) - J. King - Afobe (64. Defoe).

Náhradníci: Boruc - Mings, A. Smith, Ibe, Gosling, Defoe, Mousset. zdroj: premierleague.com Southampton - Swansea City 0:0 Branky: Karty: 15. Redmond (SOT), 33. Romeu (SOT) - 90. Fulton (SWN) Southampton FC: Forster - Soares, Stephens, Jošida, Bertrand (86. McQueen) - S. Davis (C), Romeu - Ward-Prowse (71. Boufal), Tadić, Redmond - Gabbiadini (69. Ch. Austin). Náhradníci: Taylor - Bednarek, Lemina, McQueen, Boufal, Ch. Austin, S. Long. Swansea City: Fabiański - Naughton, F. Fernández, Mawson, M. Olsson - T. Carroll, Fer, Britton (C) (74. Fulton), Routledge (86. McBurnie) - T. Abraham (81. Bartley), J. Ayew.

Náhradníci: Nordfeldt - Rangel, Bartley, Fulton, Mesa, McBurnie, L. Narsingh. zdroj:premierleague.com Crystal Palace FC - Huddersfield Town 0:3 Branky: 23. J. Ward (vla.), 26. Mounié (Mooy), 78. Mounié (Quaner) Karty: 88. Puncheon (CRP) - 28. Smith (HUD), 60. Palmer (HUD), 73. Mounié (HUD) Crystal Palace FC: Hennessey - J. Ward, Dann, Riedewald - Fosu-Mensah (78. Tomkins), Milivojević (46. Townsend), Puncheon (C), van Aanholt - Loftus-Cheek, Zaha - Ch. Benteke. Náhradníci: Speroni - Eyenga-Lokilo, Tomkins, Schlupp, Townsend, Ladapo, Čung-Jong. Huddersfield Town: Lössl - Smith (C) (57. Williams), M. Jørgensen, Schindler, Löwe - Mooy, Biling - Kachunga, Palmer (72. Quaner), Ince - Mounié (86. van La Parra).

Náhradníci: Coleman - van La Parra, Quaner, Depoitre, Hefele, Malone, Williams. Velmi povedenou premiéru v Premier League mají za sebou fotbalisté Huddersfieldu, kteří o body obrali Crystal Palace. O historicky první branku Huddersfieldu se paradoxně postaral hráč Crystalu Palace. Domácí záložník Joel Ward si totiž ve dvacáté třetí minutě srazil do vlastní sítě centr od rohového praporku. Dobrý vstup do zápasu hosty nabudil a už o tři minuty později vedli o dva góly. Ve dvacáté šesté minutě se do statistiky konečně zapsalo jméno hráč Huddersfieldu, konkrétně Stevea Mouniea, který využil další nedůslednosti domácích a hlavou dostal míč do sítě. Domácí nedokázali na góly soupeře odpovědět, přestože častěji drželi míč na svých kopačkách a byli střelecky aktivnější. Efektivitu Huddersfieldu v sedmdesáté osmé minutě potvrdil znovu Mounie. Nejdražší posila Huddersfieldu se po přihrávce Collina Quanera napřáhla ke střele a prudkou ranou umístěnou do horní brány potvrdila výhru nováčka 0:3. zdroj: premierleague.com Brighton & Hove Albion FC - Manchester City 0:2 Branky: 70. Agüero (Silva), 75. Dunk (vla.) Karty: 29. Jesus (MAC) Brighton & Hove Albion FC: Ryan - Bruno (C), Dunk, Duffy, Suttner - Is. Brown (24. Murphy), D. Pröpper, Groß, Stephens, March - Hemed (60. G. Murray).

Náhradníci: Mäenpää - G. Murray, Knockaert, Sidwell, Murphy, Rosenior, Hünemeier. Manchester City: Ederson - Stones, Kompany (C), Otamendi - Walker, De Bruyne, Silva, Danilo (68. Sané), Fernandinho - Jesus (78. Sterling), Agüero (83. B. Silva).

Náhradníci: Bravo - B. Silva, Sterling, Sané, Mangala, Y. Touré, Foden. Manchester City byl od úvodu dominantním mužstvem. Posilněný kádr Citizens si vytvořil převahu v držení míče a dostával se i do šancí. V největší příležitosti prvního poločasu se octl Gabril Jesus, který po jemném centru Sergia Agüera hlavičkoval z hranice malého vápna. Své zakončení ale mladý útočník namířil pouze do středu brány, kam se gólman Brightonu stihl přemístit. Ve druhé půli mohl gólové ticho přehlušit Agüero, jemuž do brejku namazal jeden z domácích obránců. Argentinský útočník ale svůj nájezd neproměnil a minul bránu. Domácí Brighton hrozil především ze standardních situací, po jedné z nich gólmanovi Edersonovi vypadl balon z rukavic a střela domácích prosvištěla jen těsně kolem pravé tyče. Hrozící bodovou ztrátu s nováčkem soutěže hosté odvrátili v sedmdesáté minutě, kdy se po rychlé souhře s Kevinem De Bruynem a Davidem Silvou prudkou křížnou ranou prosadil Sergio Agüero. Pět minut nato Citizens svoji výhru zpečetili. Agüero na hranici vápna ustál několik soubojů s domácími hráči a předal míč Fernandinhovi, jehož centr si do vlastní sítě srazil nešťastný Lewis Dunk. Manchester City tak v úvodu sezony zvítězil nad nováčkem 0:2. zdroj: premierleague.com

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz