Premier League - I druhý zápas nové sezony nabídl gólové hody. Liverpool kvůli nepřesvědčivé defenzivě remizoval s Watfordem 3:3

Dnes 15:32 - První dva zápasy jsou příslibem skvělé sezony Premier League. Arsenal včera otočil nepříznivý vývoj a porazil Leicester 4:3. Řadu zvratů nabídlo i utkání mezi Watfordem a Liverpoolem. Byli to domácí Sršni, kteří se dvakrát dostali do vedení, na začátku druhé půle se ale Liverpoolu podařilo otočit výsledek na svoji stranu. V závěru zápasu se zdálo, že domácím docházejí síly, přesto se prosadili i potřetí a vybojovali remízu 3:3.

Watford FC - Liverpool FC 3:3

Branky:8. Okaka (Holebas), 32. Doucouré, 90+4. Britos - 29. Mané (Can), 55. Firmino (pen.), 57. M. Salah (Firmino)

Karty: 37. Mané (LIV), 61. Alexander-Arnold (LIV), 88. Mignolet (LIV)

Watford FC:Gomes (C) - Janmaat (18. Femenía), Kaboul, Britos, Holebas - N. Chalobah, Doucouré - N. Amrabat, Cleverley, Pereyra (49. Richarlison) - Okaka (63. Gray).

Náhradníci: Pantilimon - Prödl, Femenía, Watson, Capoue, Richarlison, Gray.

Liverpool FC:Mignolet - Alexander-Arnold (90+1. Joe. Gomez), Lovren, Matip, A. Moreno - Henderson (C), Can, Wijnaldum - M. Salah (86. Milner), Firmino (81. Origi), Mané.

Náhradníci: Karius - Klavan, Joe. Gomez, Milner, Grujić, Solanke, Origi

V úvodu zápasu se sice na míči více držel Liverpool, nebezpečnější ale byli fotbalisté Watfordu. V sedmé minutě hosté přišli o balon a domácí útočník Roberto Pereira se vydal do rychlého brejku. Útočník Watfordu umně motal hlavu bránícímu Dejanu Lovrenovi, jeho zakončení ale nakonec právě obránce Liverpoolu srazil na roh. Bránění standardních situací bylo bolavým místem Reds už v minulé sezoně, a jak se zdá, problém není vyřešen ani na začátku nového ročníku. Obrana Liverpoolu nedokázala pokrýt několik naskakujících hráčů domácích a hlavičkující Stefano Okaka propálil Mignoletovy rukavice.

Liverpool doplatil na chyby v obraně. Při první brance hostující obránci vůbec nereagovali na výskok dvou hráčů Watfordu. (zdroj: premierleague.com)

Inkasovaná branka hrou Liverpoolu očividně otřásla. Reds se prakticky nedostávali do šancí a tím pádem ani do zakončení. Ve dvacáté deváté minutě však hostům vyšla blesková akce, kdy si Sadio Mané na hranici pokutového území narazil míč s Emre Canem a prudkým zakončením do horního rohu brány srovnal na 1:1.

Vyrovnávací gól ale Liverpool k obratu nenabudil. Ve dvaatřicáté minutě naopak znovu pokračovaly zmatky a nepřesnosti v obraně hostů. Defenziva Reds neodvrátila přízemní centr Watfordu a Abdoulaye Doucouré doklepl míč do poloodkryté brány.

V osmatřicáté minutě se mohl poprvé předvést Mohamed Salah, který se po pravé straně probojoval do vápna, jeho zakončení ale mířilo výrazně nad Gomesovu bránu.

I na začátku druhé půle působil Liverpool opařeně a v rozehrávce dělal spoustu chyb. Nakonec hosty zachránil Mohamed Salah, který se v pětapadesáté minutě vřítil do vápna a nechal se faulovat gólmanem Gomesem. Odpískané penalty se ujal Roberto Firmino, který přesnou ranou k tyči znovu srovnal. O dvě minuty později už Liverpool vedl. Za obranu Watfordu se dostal Roberto Firmino, který lobem přehodil vyběhnuvšího domácího brankře, aby míč do prázdné brány dorazil Mohamed Salah.

Ani úspěšný debut nové posily Liverpoolu tři body nezaručil. (zdro: premierleague.com)

Vedení přineslo na liverpoolské kopačky potřebný klid i sebevědomí. Hosté přebrali útočnou aktivitu a v šestapadesáté minutě je o čtvrtou trefu připravilo břevno domácí brány. Fotbalistům Watfordu v dalším průběhu druhé půle došly síly. K vážnému ohrožení Mignoletovy brány se domácí dostali až ve třetí minutě nastavení. Simon Mignolet nejprve vyrazil prudkou střelu zpoza vápna na rohový kop. Po této standardní situaci se ale míč nepřehledně odrážel v malém vápně Liverpoolu a Simon Mignolet si jej rukavicí i za přispění domácího Miguela Britose srazil do vlastní sítě. Watford tak remizoval s Liverpoolem 3:3.

Ondřej Pražák / fotbalportal.cz