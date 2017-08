Premier League - Salah snil o Liverpoolu už jako osmiletý, kdy za Reds hrál na konzoli. Nyní je čeká skutečný start

© newsweek.com - Mohamed Salah

0 Líbilo se

Dnes 09:29 - Řada fotbalistů při přestupu do nového klubu vyhlašuje, že od dětství měli sen, že jednou obléknout dres právě toho či onoho klubu. Nejinak tomu je i u Mohameda Salaha, egyptský fotbalista ale má pro svůj sen důkaz - už jako sedmiletý hrát za Liverpool na herní konzoli PlayStation. Dnes Salaha čeká opravdový, nikoliv pouze virtuální debut, v liverpoolském dresu.

První Salahova štace v Anglii příliš úspěšná nebyla. V roce 2014 zamířil za necelých 15 milionů liber do Chelsea, v Londýně se ale příliš neprosadil. Během dvou let odehrál za Blues pouze devatenáct zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a na další čtyři přihrál. Spíš než v Chelsea se Salah pohyboval po různých hostováních. Jedno z nich jej zavedlo až do AS Řím, kam před rokem za 13,5 milionu liber přestoupil natrvalo.

Loňská sezona pro byla pro Salaha více než povedená - 19 gólů a 15 asistencí, a proto si vysloužil návrat do Anglie, tentokrát do Liverpoolu.

„Liverpool je skvělý klub. Už jako malý jsem snil o tom, že jednoho dne obléknu jeho dres. Když se proto naskytla příležitost přestoupit do Liverpoolu, začal jsem se přemýšlet, jestli mám zůstat v Římě, nebo jít za svým snem. Nakonec jsem se rozhodl pro návrat do Anglie."

„Za Liverpool jsem hrával na PlayStationu, takže jsem nadšený, že si to nyní vyzkouším i v reálu. Na konzoli jsem hrál s hráči, jako je Steven Gerrard, Sami Hyypiä nebo Jamie Carragher. Ten tým se mi líbil, i styl, jakým hrál. Bylo mi tehdy asi sedm nebo osm let, takže to pro mě byla velký zábava.“

„Vždycky jsem hledal možnosti, jak na sobě pracovat a jak se zlepšovat. Myslím, že Liverpool je ideální místo, a to díky městu jako takovému a fanouškům. Všude je cítit vášeň a emoce pro fotbal. Dočkal jsem se tady výborného přijetí, to jsem vnímal už během přátelských zápasů."

„Toužil jsem po návratu zpět do Anglie, protože mám rád výzvy, stejně jako anglický fotbal. Napodruhé zde chci dosáhnout nějakého úspěchu. V Chelsea jsem tolik nehrál, a proto jsem odešel do Itálie. Nejprve jsem hostoval ve Fiorentině, pak v Římě, kam jsem i přestoupil. V Římě jsem zažil dvě dobré sezony, které pro mě byly výzvou i velkou zkušenou, díky které jsem se zlepšil.I

„Sám pociťuji, že jsem se zlepšil. Hrál jsem ve Švýcarsku, Itálii i Anglii. Před třemi čtyřmi lety jsem nebyl tak ochotný zapojovat se do obranné hry týmu, zároveň jsem vyzrál i po taktické stránce. Jsem i lepší zakončovatel - v dresu Říma jsem se trefil 40krát.“

„Vím, že v profesionálním fotbale se věci mění velmi rychle. Proto se příliš nezaobírám tím, že jsem jednou z nejdražších posil Liverpoolu. Chci prostě hrát fotbal a dělat lidi kolem klubu šťastné,“ uzavřel pětadvacetiletý Salah.

Ondřej Pražák / skysports.com