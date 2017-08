Premier League - Conte otočil: Nejsme favority na titul, odmítá vyhlídky Chelsea na obhajobu ligového triumfu

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Antonio Conte

Dnes 11:28 - Ještě před dvěma týdny Antonio Conte prohlašoval, že jeho celek je po mistrovské sezóně právem pasován do role jednoho z favoritů. Nyní ovšem svůj názor pozměnil. Podle něj Blues nepatří mezi hlavní kandidáty na titul. Myslí si, že Chelsea je ve stejné pozici, ve které byla před minulým ročníkem, kdy jí nikdo nevěřil. Případnou obhajobu by tak Conte považoval za velké překvapení.

Chelsea zahájí cestu za obhajobou titulu dnes odpoledne domácím duelem proti Burnley. V minulé sezóně si Blues počínali vcelku suverénně. Vyhráli 30 z 38 zápasů. Před druhým Tottenhamem měli sedmibodový náskok. I proto Antonio Conte před dvěma týdny cítil, že před začátkem nové sezóny je jeho celek právem pasován do role jednoho z favoritů.

„Jistě, v minulé sezóně jsme Premier League vyhráli. Nová sezóna bude hodně těžká. Víte, co se děje v Anglii. Chelsea vyhrála titul v sezóně 2014/2015 a potom vyhrál Leicester. Takže musíte být opatrní a nebrat žádný tým na lehkou váhu.“

Jenomže teď se jeho náhled na novou sezónu poněkud pozměnil. Hlavními přestupovými cíli byli Bonucci a Lukaku. Ani jednoho se přivést nepodařilo. Místo nich dorazili Bakayoko, Caballero, Rüdiger a Morata. Do Manchesteru United odešel Nemanja Matič.

Na tiskové konferenci před sobotním utkáním italský kouč odpovídal na otázky ohledně vyhlídek jeho týmu na obhajobu titulu, což se v Premier League naposledy podařilo Manchesteru United v roce 2009.

„Pokud budete muset říct svůj pohled, pak je pravda, že Chelsea nebude patřit mezi favority.“

„Je to stejné jako v minulé sezóně. Ani jeden člověk nevěřil tomu, že by mohla Chelsea získat titul. V této sezóně, v tomto okamžiku, souhlasím s lidmi, kteří si to myslí.“

Pak opět přišly na řadu otázky o Conteho budoucnosti. Zda se cítí v Chelsea šťastný.

„Má mysl je naprosto jasná. Podepsal jsem nový kontrakt. Rozhodl jsem se zůstat. Chci pracovat v tomto klubu a snažím se mu dávat každý den 120 %. Situace je naprosto jasná. Já jsem šťastný, že dělám tuto práci. Snažím se každý den dělat to nejlepší.“

Michal Čermák / fourfourtwo.com, fotbalportal.cz