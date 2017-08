Premier League - José Mourinho je připraven na svůj „druhý rok úspěchů“ a říká: Potřebujeme, aby skórovalo více hráčů

Pogba se určitě zlepší, v téhle sezóně bude mít více volnosti díky Matičovi. Ale souhlasím s Josém, je důležité, aby se o góly staralo více hráčů ( tak to bylo i za SAFa ), tak ať to není taková ostuda jako loni, co se týče vstřelených branek. Hráče na to máme !