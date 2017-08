Premier League - Wenger o spasiteli Giroudovi: Miluje Arsenal a i on je tady milován

© theworldgame.sbs.com.au, zimbio.com, fotbalportal.cz - Wenger chválí Girouda

Dnes 09:38 - Když jste v koncích, pošlete do hry Oliviera Girouda. Tímto heslem se včera večer opět řídil Arséne Wenger a znovu mu tento tah vyšel. Francouzský útočník přišel na trávník v 67. minutě a v 85. minutě rozhodl o výhře Arsenalu 4:3 v nervydrásajícím duelu s Leicesterem. Po utkání Wenger chválil svého krajana. Uvedl, že jej miluje jako muže i jako hráče. Potvrdil, že Giroud chce v klubu nadále zůstat.

Arsenal včera nakonec úvodní zápas nové sezóny Premier League zvládl. Ale bylo to velké drama. S Leicesterem sice brzy vedl po brance Lacazetta 1:0, ale Okazaki a Vardy skóre otočili. Těsně před přestávkou se podařilo vyrovnat Welbeckovi. Jenomže v 56. minutě podruhé v zápase udeřil Jamie Vardy.

Arséne Wenger poslal do hry tři nové hráče. Přišli Ramsey, Giroud a Welbeck. A byly to ty správné tahy. V 83. minutě srovnal na 3:3 Ramsey a o dvě minuty později definitivně strhl vedení na stranu Gunners Olivier Giroud.

Nebylo to zdaleka poprvé, co tento francouzský útočník přišel na hřiště v průběhu zápasu a nakonec spasil Kanonýry. Arséne Wenger vyjádřil velké potěšení nad svým krajanem, který byl v posledních dnech spojován s možným odchodem do Marseille.

„Miluju tohoto muže a tohoto hráče, protože je to fantastický kluk, který je naprosto oddaný a miluju Arsenal. Nechce odejít. A já jsem šťastný za to, že chce zůstat.“

„Ale někdy jsem mu nějaké dveře otevřel, protože jsem věděl, že mám mnoho útočníků. Ovšem on je tady opravdu milován a my ho milujeme. Nakonec se rozhodl zůstat.“

Navzdory Giroudově vítězné trefě viděl Arséne Wenger ve hře svého týmu velké nedostatky, které byly skutečně očividné, zejména v defenzivě.

„První inkasovaný gól padl po rohu zahraném na krátko. Nebyli jsme dostatečně koncentrováni. U druhého gólu jsme lehce ztratili míč a hned jsme za to byli potrestáni.“

„Neměli jsme na hřišti dost zkušeností. Chybělo nám hodně zkušených obránců - Mertesacker, Koscielny, Mustafi. Na konci sezóny vypadala naše defenziva mnohem pevněji.“

