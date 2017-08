Premier League - Paul Merson: Arsenal by měl nechat Alexise Sáncheze odejít do PSG, klidně hned zítra

© skysports.com, fotbalportal.cz - Alexis Sánchez

Dnes 15:15 - Jeho budoucnost je stále nejistá. Alexis Sánchez sice nadále zůstává hráčem Arsenalu, ale nový kontrakt s Gunners dosud nepodepsal. Jeho letní odchod je možný. Mezi nejžhavější adepty na jeho získání patří Paris Saint-Germain a Manchester City. Paul Merson, expert SkySports, se domnívá, že by Kanonýři měli nechat Sáncheze odejít, a to do PSG, aby transferem do Citizens neposílili konkurenci.

V dnešním úvodním duelu Premier League proti Leicesteru Alexis Sánchez nenastoupí. Trápí jej poraněné břišní svaly a zřejmě zmešká i druhé kolo proti Stoke City. Mnohem výrazněji se ale řeší jeho budoucnost v Arsenalu.

Stávající smlouva mu vyprší za rok. Nový kontrakt nemá podepsán a stále je tak možný jeho letní odchod, což si Arséne Wenger vyloučil, ale nikdy nevíte, co se může stát. Mluví se o obrovském zájmu Manchesteru City a také Paris Saint-Germain.

Paul Merson, expert SkySports, věří, že by Arsenal mohl změnit svůj postoj, pokud PSG pošle oficiální nabídku.

„Arsenal by mohl Alexise Sáncheze uvolnit do PSG klidně hned zítra. Největší obavy jsou z Manchesteru City, a to by pak byl problém.“

„Kdyby přešel k Citizens, fanoušci Arsenalu by to těžce nesli. Mohli by se na to zaměřit a ptát se, proč klub pouští hráče ke konkurenci.“

„Pokud odejde do PSG, sejde z očí, sejde z mysli. Nevrátí se a neublíží vám.“

„Nicméně, je to teď především situace Manchesteru City, která nahání starosti. Předtím je to potkalo s Robinem van Persiem, když odešel do Manchesteru United.“

„Příznivci Arsenalu samozřejmě chtějí, aby zůstal. Nemají problém s penězi. Problémem je to, že pokud zůstane, může být v týmu je půl roku. Pak se přihlásí nějaký tým, který se o něj zajímá a Alexis Sánchez tam bude moci přestoupit. Podepíše s ním předběžnou smlouvu. Zbytek sezóny by pak byl velmi frustrující. Nebylo by to dobré.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz