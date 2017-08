Premier League - Premier League je zpátky! Arsenal odšpuntuje soutěž proti Leicesteru. Na Old Trafford přijedou Hammers s Chicharitem

© metro.co.uk, fotbalportal.cz - Gunners vs. Foxes

Dnes 10:00 - Již v pátek večer se odehraje úvodní duel nového ročníku Premier League. Ten obstarají mužstva Arsenalu a Leicesteru. Gunners mají po pátém místě co napravovat. Manchester United s novými posilami bude čelit West Hamu, v jehož dresu se do Divadla snů vrátí Javier Hernández. Obhájce z Chelsea začíná sezónu proti Burnley. Nováček z Brightonu hostí Manchester City.

Arsenal - Leicester

Pátek 11. srpna, 20.45, Emirates Stadium

Gunners a Foxes budou mít tu čest zahájit ročník 2017/2018. V minulé sezóně dokázali Kanonýři doma zvítězit 1:0. V Leicesteru se urodila bezgólová remíza. Ovšem Liškám se na půdě Arsenalu vůbec nedaří. Vždyť naposledy na ní vyhrály v roce 1973. Na vítězství už tak čekají přes 40 let.

Arsenal v minulé sezóně skončil až na pátém místě a poprvé pod Arsénem Wengerem nepronikl do TOP4. Ani to ovšem francouzskému manažerovi vaz nezlomilo a s Gunners podepsal novou dvouletou smlouvu. V klubu zatím zůstávají všichni klíčoví hráči, i když nové kontrakty ještě podepsány nejsou. Do týmu přišli Kolašinac a Lacazette. Přičemž francouzský útočník se stal nejdražší posilou v historii Arsenalu. Právě na něj se bude od úvodních kol spoléhat nejvíce. Problémy se složením sestavy ale kouč Wenger mít bude. Chybět určitě budou zranění Cazorla, Gabriel, Sánchez a suspendovaný Koscielny. S největší pravděpodobností nenastoupí ani Özil, Ramsey, Mertesacker a Mustafi. Arsenal nemá v posledních letech dobré vstupy do sezóny. Za posledních sedm let vyhrál úvodní duel jen jednou.

V letní přípravě Arsenal zdolal australské Sydney FC a WS Wanderers. Na penalty pak zdolal Bayern Mnichov. Následovala prohra 0:3 s Chelsea, výhra 5:2 nad Benfikou Lisabon, prohra 1:2 se Sevillou a v generálce na sezónu Gunners zdolali Chelsea v Community Shield po penaltovém rozstřelu. Nejlepšími střelci byli se dvěma góly Lacazette, Giroud, Iwobi a Walcott.

Leicester po senzační mistrovské sezóně zažil vystřízlivění, když skončil až dvanáctý. Na druhou stranu si zahrál Ligu mistrů, ve které se dostal až do čtvrtfinále. Tým stále vede Craig Shakespeare, který převzal mužstvo po vyhazovu Claudia Ranieriho. Zatím z jeho kádru neodešel žádný klíčový hráč, ovšem Riyad Mahrez na odchodu je a jeho přestup by se měl v nejbližších dnech dořešit. Stále je ovšem ve hře varianta, že nakonec u Foxes zůstane. Lišky získaly Maguiera a Jakuboviče z Hullu a také Iborru ze Sevilly, na hostování Iheanacha z Manchesteru City. Posledně jmenovaný by měl být velkou útočnou posilou. Iborra se na nedávném tréninku a nějakou dobu si od fotbalu odpočine. Proti Arsenalu nenastoupí ani Drinkwater a Huth. Nejistý je start Mendyho.

V letní přípravě Leicester zdolal na penalty WBA, prohrál s Liverpoolem, vyhrál s Lutonem, remizoval s Milton Keynes, prohrál s Wolverhamptonem a Burtonem a v generálce vyhrál s Möngengladbachem 2:1. Nejlepšími střelci byli se dvěma přesnými zásahy Vardy a Mahrez. Vardy vstřelil oba góly v generálce.

Absence:

Arsenal: Cazorla, Sánchez, Gabriel (obra zranění), Coquelin, Gibbs, Mertesacker, Mustafi, Ramsey, Özil (všichni nejistý start), Koscielny (suspendován)

Leicester: Drinkwater, Huth, Iborra (všichni zranění), Mendy (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Arsenal: Čech - Holding, Kolašinac, Monreal - Bellerín, Elneny, Xhaka, Oxlade-Chamberlain - Walcott, Welbeck - Lacazette

Leicester: Schmeichel - Maguire, Simpson, Morgan, Fuchs - Albrighton, King, James - Ndidi, Mahrez - Vardy

Tip FotbalPortal.cz: 2:0

Manchester United - West Ham

Neděle 13. srpna, 17.00, Old Trafford

Tento souboj mezi Red Devils a Hammers v neděli vpodvečer uzavře celé úvodní kolo nového ročníku Premier League. V minulé sezóně West Ham uhrál v Divadle snů remízu 1:1. Doma ale podlehl 0:2. Naposledy Kladiváři vyloupili Old Trafford v roce 2007.

Manchester United vyhrál v minulé sezóně Evropskou ligu a může se těšit na návrat do Ligy mistrů. Ovšem musí napravovat umístění v Premier League. V první sezóně pod José Mourinhem skončili Rudí ďáblové až na šestém místě. V tomto ročníku chtějí bojovat o titul. K tomu mají pomoci letní posily v podobě Lukakua, Lindelöfa a Matiče. Obejít se budou muset bez Ibrahimoviče a také například Rooneyho. Góly se samozřejmě očekávají především od Lukakua. Ten se prosadil i v generálce na novou sezónu. Tou pro Manchester United byl Superpohár UEFA proti Realu Madrid. Bílý balet zvítězil 2:1. Na začátku sezóny je nutné počítat s absencemi Roja, Shawa a Younga. Otazník visí nad startem Lingarda.

V letní přípravě Manchester United zdolal LA Galaxy, Real Salt Lake, Manchester City, na penalty Real Madrid, prohrál s Barcelonou, porazil Valerengu a Sampdorii. V již zmíněné generálce prohrál s Real Madrid 2:1. Nejlepším střelcem byl se 4 góly Romelu Lukaku.

(zdroj: whoscored.com)

West Ham zakončil minulou sezónu na 11. příčce. Čekalo se ovšem mnohem víc. To dobře ví i Slaven Bilič, pod kterým se v některých chvílích houpala židle. Nakonec se na ní udržel a vyráží se svým týmem do boje. Celá řada (nepotřebných) hráčů odešla. Mužstvo posílilo. Ke Kladivářům se totiž přidali Joe Hart, Pablo Zabaleta, Marko Arnautovič, Haksabanovič a především Javier Hernández. Právě Chicharito bude mít zřejmě největší motivaci v prvním duelu. Vrací se do Premier League po 2 letech. Předtím působil v Manchesteru United. V Bayeru Leverkusen prokazoval dobrou formu a fanoušci Hammers se na něj nesmírně těší. Ukázat se samozřejmě chce i Joe Hart po ročním vyhnanství v FC Turín nyní hostuje z Manchesteru City ve West Hamu. Proti United jistě nenastoupí Antonio, Carroll a Kouyaté. Nejisté jsou starty Arnautoviče, Collinse, Cresswella, Feghouliho, Lanziniho a Sakha.

(zdroj: whoscored.com)

V letní přípravě West Ham remizoval se Sturmem Graz, porazil Fulham, prohrál a remizoval s Brémami, remizoval s Altonou a generálce na ligu podlehl Manchesteru City 0:3. Příprava se tedy velmi nevydařila. Nejlepším střelcem byl se dvěma góly Martinez.

Absence:

Manchester United: Rojo, Shaw, Young (všichni zranění), Lingard (nejistý start)

West Ham: Antonio, Carroll, Kouyaté (všichni zranění), Arnautovič, Collins, Cresswell, Feghouli, Lanzini, Sakho (všichni nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Manchester United: David de Gea - Valencia, Lindelöf, Bailly, Blind - Herrera, Matič, Pogba - Mchitarjan, Lukaku, Rashford

West Ham: Hart - Zabaleta, Fonte, Reid, Cresswell - Noble, Obiang, Snodgrass - Arnautovič, Hernández, Ayew

Tip FotbalPortal.cz: 3:1

Kompletní program 1. kola Premier League:

Pátek 11. srpna

20.45 Arsenal - Leicester

Sobota 12. srpna

13.30 Watford - Liverpool

16.00 Crystal Palace - Huddersfield

16.00 Everton - Stoke

16.00 Chelsea - Burnley

16.00 Southampton - Swansea

16.00 West Bromwich - Bournemouth

18.30 Brighton - Manchester City

Neděle 13. srpna

14.30 Newcastle - Tottenham

17.00 Manchester United - West Ham

