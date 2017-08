Premier League - Wenger doufá, že Lacazette může napodobit Ibrahimoviče

© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Napodobí Lacazette Ibrahimoviče?

Dnes 08:18 - Dnes večer odstartuje Arsenal novou sezónu Premier League v domácím zápase proti Leicesteru. V základní sestavě Gunners by neměla chybět nejdražší akvizice historie klubu - Alexandre Lacazatte. Francouzský střelec přišel s jediným cílem - sázet jeden gól za druhým. Tomu věří i jeho trenér Arséne Wenger. Chce, aby Lacazette napodobil Zlatana Ibrahimoviče, který loni také přišel z Ligue 1.

Francouzský manažer Arsenalu Arséne Wenger doufá, rekordní posila Alexandre Lacazette skutečně může jít ve stopách Zlatana Ibrahimoviče. Hvězdný Švéd loni také opustil francouzskou nejvyšší soutěž a poprvé se vydal do Anglie. Dařilo se mu náramně a rychle se nové soutěži přizpůsobil. Stal se nejlepším střelcem Manchesteru United.

V Premier League nastřílel celkem 17 gólů. Ve všech soutěžních duelech dohromady jich měl na kontě 28. Wenger uvedl, že Lacazette, který si v minulé sezóně připsal celkem37 přesných zásahů, by mohl Ibrahimoviče napodobit.

„S Lacazettem je to jednoduché. Je to inteligentní hráč, který se do naší hry může lehce integrovat, protože naše hra se opírá o pohyb a o techniku.“

„Získali jsme v něm efektivitu. Ve Francii vstřelil gól v průměru každých 80 minut. Pokud bude schopen udržet tento trend, bude to pro nás ideální.“

„Samozřejmě není zaručeno, že se mu tyto statistiky z francouzské Ligue 1 podaří přenést i do Premier League.“

„Ale můžu říci, že stejné množství gólů si z Francie dokázal do Anglie přenést Zlatan Ibrahimovič. Takže to je cíl, na který by Lacazette měl dosáhnout.“

Michal Čermák