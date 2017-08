Premier League - Od Moraty po Salaha – 10 nových tváří Premier League, které se vyplatí sledovat

© skysports.com, fotbalportal.cz - Nové tváře Premier League

Dnes 13:45 - Je každoročním zvykem, že do Premier League dorazí celá řada nových zajímavých hráčů. Vždy je mezi nimi několik zářivých hvězd. Letos do Anglie zatím přišel například Álvaro Morata z Realu Madrid, který poprvé okusí nejvyšší anglickou soutěž. Ze zavedených jmen uveďme například Mohameda Salaha a Javiera Hernándeze. Tito dva už s Premier League zkušenosti mají. Koho dalšího byste měli sledovat?

Bernardo Silva

Klub: Manchester City

Přišel z: Monaka

Cena: 43 miliónů liber

Není to jen příjmení, co Bernardo Silva sdílí se svým spoluhráčem Davidem Silvou, playmakerem Citizens. Portugalský reprezentant je také druhem všestranného hráče, kterého si Pep Guardiola přivedl do týmu, aby kolem něj vytvořil tým.

Dvaadvacetiletý absolvent akademie Benfiky Lisabon byl v loňské sezóně stěžejní částí monackého týmu, který ovládl Ligue 1. Vstřelil 8 gólů a na dalších 9 přihrál. Stejnou pomoc by měl nabídnout i Manchesteru City. Z jeho přihrávek by měl těžit především Sergio Agüero. Ten v minulé sezóně neposbíral tolik přesných zásahů, kolik by si přál.

„V blízkosti pokutového území je schopen skórovat. Je to také velký bojovník, který nám během sezóny hodně pomůže,“ uvedl na adresu Bernarda Silvy Pep Guardiola. Bernardo Silva by měl zvýšit kreativní možnosti City.

Davy Klaassen

Klub: Everton

Přišel z: Ajaxu Amsterdam

Cena: 23,6 miliónu liber

Dokonce, i kdyby Romelu Lukaku zůstal v týmu Evertonu pro nadcházející sezónu, musel by se Ronald Koeman poohlížet po hráči, který by mu také zajistil přísun gólů. Nešlo se spoléhat jen na Lukakua. Ten navíc odešel. Do klubu kromě Rooneyho přišel i Davy Klaassen. Koeman se tak porozhlédl do rodného Nizozemska. Klaassen má za sebou z hlediska vstřelených gólů svou nejlepší sezónu.

V posledních dvou letech nosil Klaassen v Ajaxu kapitánskou pásku. Letos je po 21 dlouhých letech dovedl do finále evropských pohárů - do finále Evropské ligy. V uplynulé sezóně nastřílel Klaassen celkem 20 gólů. Je technicky zdatný a také výborný střelec.

Sead Kolašinac

Klub: Arsenal

Přišel z: Schalke

Cena: zdarma

V utkání Community Shield proti Chelsea to byl právě on, kdo na hřišti vystřídal zraněného Mertesackera a poté vyrovnal na 1:1 a poslal zápas do penaltového rozstřelu. Do Anglie Kolašinac nedorazil s velkými fanfárami. Přišel ze Schalke jako volný hráč. Ale během 60 minut proti Chelsea ukázal, že má velký potenciál a mohl by pořádně vyztužit defenzivu Gunners. Fanoušci jsou jeho výkonem povzbuzeni.

Arséne Wenger popsal debut bosenského obránce jako „vynikající výkon“. Vyjádřil důvěru v to, že Kolašinac má fyzickou i duševní sílu na to, aby v Premier League uspěl. Bez ohledu na to, zda bude nastupovat v tříčlenné obraně, nebo na pozici krajního obránce.

Álvaro Morata

Klub: Chelsea

Přišel z: Realu Madrid

Cena: 70 miliónů liber

Diego Costa, nejlepší střelec Chelsea v posledních třech sezónách, opouští Stamford Bridge kvůli neshodám s manažerem Contem. Celá situace se vyjasnila už v lednu. Proto bylo jasné, že italský kouč bude hledat náhradu. Vysnil si Álvara Moratu a také jej nakonec dostal. Španělský útočník se pokusí navázat na úspěchy Diega Costy.

Proti Arsenalu odehrál jen 16 minut, takže neměl příliš času se předvést. Ovšem v penaltovém rozstřelu nemířil přesně. I kvůli němu Chelsea trofej nezískala. Čtyřiadvacetiletý Morata ale už má velmi bohaté zkušenosti se získáváním trofejí. Pomáhal k nim Juventusu i Realu Madrid. Antonio Conte stále naléhá na fanoušky, aby Moratovi dopřáli čas na aklimatizaci. Musí se přizpůsobit stylu Chelsea.

Steve Mounie

Klub: Huddersfield

Přišel z: Montpellier

Cena: Nezveřejněna

„Má opravdu velmi dobré fyzické atributy, které by měly být pro Premier League perfektní,“ uvedl David Wagner, kouč nováčka nejvyšší soutěže. Dvaadvacetiletý útočník Steve Mounie má za sebou dobrou sezónu ve francouzské Ligue 1.

V té vstřelil 14 gólů. Dařilo se mu i v letní přípravě, když skóroval celkem čtyřikrát. V Huddersfieldu věří, že si svou formu přenese i do soutěže.

Jacob Murphy

Klub: Newcastle

Přišel z: Norwiche

Cena: 12 miliónů liber

Jeden z tahounů Anglie na letošním mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Polsku. Připojil se k Newcastlu, který se vrací do Premier League. Murphyho čeká premiérová sezóna mezi elitou anglických klubů.

V minulé sezóně nastupoval v Norwichi na pozici křídla. Vstřelil 9 ligových gólů. Mezi nimi byly i zásahy proti Newcastlu, a to na domácím hřišti i na tom venkovním. Rafa Benítez nyní doufá, že Murphy bude pálit ostrými i v barvách Strak.

Davy Pröpper

Klub: Brighton

Přišel z: PSV Eindhoven

Cena: 10 miliónů liber

Další letní příchod z nizozemské Eredivisie. Davy Pröpper se stal novou posilou Brightonu, nováčka Premier League. Je také jeho nejdražší akvizicí. Přišel jen pár dní před úvodním zápasem proti Manchesteru City.

Pröpper byl klíčovou součástí Eindhovenu při cestě za mistrovským titulem v roce 2016. Předtím hrával za Vitesse. Pětadvacetiletý záložník v posledních dvou sezónách vždy dosáhl na dvouciferné číslo v počtu gólů.

„Jsem box-to-box záložník, který umí bránit i útočit. Myslím si, že i počet mých gólových asistencí je dobrý,“ říká o sobě Pröpper.

Jairo Riedewald

Klub: Crystal Palace

Přišel z: Ajaxu Amsterdam

Cena: 8 miliónů liber

Jairo Riedewald je druhým mladíkem, který nastoupil za Ajax ve finále Evropské ligy proti Manchesteru United a následně zamířil do Premier League. Prvním je Klaassen. Dvacetiletý obránce velmi dobře zná svého nového šéfa - Franka de Boera.

Riedewald pod Frankem de Boerem odehrál 65 utkání. Debutoval v roce 2013. Peter Bosz už mu v minulé sezóně tolik příležitostí nedával, ale finále Evropské ligy si Riedewald zahrál. Je jasné, že v Crystal Palace prostor dostane.

Mohamed Salah

Klub: Liverpool

Přišel z: AS Řím

Cena: 34,3 miliónu liber

Po krátkých epizodách v Chelsea v letech 2014 a 2015 se Mohamed Salah vrací do Premier League, aby v dresu Liverpoolu ukázal, co v něm je. Po dvou letech v Serii A věří, že je připraven na další krok a chce v Anglii vydržet rozhodně déle než při poslední příležitosti.

Během 81 ligových zápasů v dresu Fiorentiny a AS Řím nastřílel celkem 30 gólů. To samozřejmě zaujalo mnohé kluby a nakonec měl štěstí Liverpool. Jürgen Klopp je jeho velkým fanouškem. Líbí se mu tempo a útočné instinkty tohoto pětadvacetiletého Egypťana. V předsezónní přípravě se dokázal čtyřikrát gólově prosadit.

Javier Hernández

Klub: West Ham

Přišel z: Leverkusenu

Cena: 16 miliónů liber

Je to sice nová tvář v kabině West Hamu, ale v Premier League zdaleka ne neznámá. Chicharito se vrací do Premier League poprvé poté, co natrvalo opustil v roce 2015 Manchester United. Žádný hráč West Hamu od roku 2007 nevstřelil v Premier League více než 10 gólů.

To má změnit právě Hernández. Ten z posledních 8 sezón hned šestkrát vstřelil minimálně 10 branek. Slaven Bilič uvedl, že je to velmi důležitý transfer.

„Přináší energii, je vepředu hodně pohyblivý, přináší i náběhy za obranu, přináší tempo, přináší kvalitu a přináší hlavně góly,“ prohlásil chorvatský kouč.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz