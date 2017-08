Premier League - Jsem rád, že Neymar nepřišel do Anglie, říká šéf Premier League

© fourfourtwo.com, thesundaily.my, fotbalportal.cz - Šéf PL je rád, že Neymar nešel do Anglie

Dnes 11:47 - Někteří tomu nechtěli věřit. Ovšem Paris Saint-Germain skutečně Barceloně zaplatilo za Neymara astronomických 200 miliónů liber, čímž stanovilo nový rekord, který se bude jen stěží překonávat. Mnozí si u takovéto částky klepou na čelo. Richard Scudamore, výkonný předseda Premier League, je potěšen, že se Neymar nestěhoval do Anglie. Zejména vzhledem k poplatku, který byl za něj vysázen.

Paris Saint-Germain má skutečně bezednou studnici financí a může si dovolit utratit, kolik chce a za koho chce. To naprosto jasně demonstrovalo toto léto. Z Barcelony přivedlo Neymara, jehož výstupní klauzule činí 222 miliónů eur.

Pařížský klub splnil všechny podmínky a během minulého týdne Neymara představil jako novou oficiální posilu. Překonal tak rekord Paula Pogby, který činil 105 miliónů eur.

Richard Scudamore, výkonný předseda Premier League, je velmi potěšen tím, že tento poplatek za hvězdného Neymara nemusel zaplatit nějaký anglický klub. Považuje to za pozitivní věc.

„Existuje hranice, u které skutečně řeknete „ne“. Jsem potěšen tím, že tento konkrétní rekord není připsán žádnému anglickému klubu.“

„Myslím si, že je to neobvyklá souhra událostí. Katařané, kteří vlastní PSG, se najednou prostě rozhodli, že učiní velkou věc.“

„A poněkud zvrácenou věc. I přesto, že právě takovéto výstupní klauzule mají bránit hráčským přesunům tohoto typu.“

„Tato byla prolomena a vůbec mě to netrápí. Ale jsem velmi potěšen tím, že to nebyl žádný klub z Premier League, který by za hráče utratil takovou částku.“

„V Premier League nevidím nic podobného. Z předchozího rekordu (89 miliónů liber za Pogbu) je to najednou 200 miliónů liber. To je úplně něco jiného, co se děje jinde ve světě.“

„Majitelé PSG učinili velké rozhodnutí. Ale domnívám se, že taková věc už se nebude opakovat.“

V tomto přestupovém období byl zatím v Anglii nejdražší transfer Romelua Lukakua z Evertonu do Manchesteru United za 75 miliónů liber. Scudamore má pocit, že takovéto přestupy jsou ještě racionální. I vzhledem k obrovským příjmům klubů Premier League za televizní práva.

„Ve skutečnosti existují tlaky všude. Fanoušci chtějí, aby kluby podepsaly nové hráče. Vždy to tak je.“

„Ekonomika této hry je přímočará. Kluby mají příjmy, zejména z vysílacích práv. Zájem je globální. To vytváří příjmy, které jsou následně investovány. Kluby utrácejí tolik, co mohou. Vynaloží peníze na talenty, na akademie, na infrastrukturu. Máme zavedená pravidla, která zajišťují udržitelnost klubů.“

