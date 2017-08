Premier League - Conte podle mě Matiće pouštět nechtěl, z pohledu Chelsea to není výhodný přestup, řekl Gary Neville

© nbcsports.com - Antonio Conte

Dnes 19:07 - Gary Neville hodnotí přestup Nemanji Matiće, který opustil mistrovskou Chelsea, aby se v Manchesteru United připojil k jemu dobře známému manažerovi José Mourinhovi. Z pohledu Chelsea nepřijde Nevillovi tento přestup vůbec logický, a dokonce se domnívá, že Antonia Conteho mohl pořádně rozladit.

Za 40 milionů liber přestoupil pře pár dny Nemanja Matić z mistrovské Chelsea do Manchesteru United. Devětadvacetiletý hráč si tak bude znovu užívat vedení zkušeného manažera Josého Mourinha. Z pohledu Chelsea vidí Gary Neville tento přestup jako zvláštní a pro londýnský klub nepříliš výhodný.

„Když některé hráč opouští klub, obvykle slyšíme, jak o něm jeho nyní už bývalý manažer mluví sice pochvalně, ale jen v obecné rovině. Manažeři zpravidla hovoří o tom, jak nazrál čas, aby jak klub, tak hráč hledali novou energii a motivaci.“

„Antonio Conte ale o odcházejícím Matićovi mluvil úplně jinak. Vychvaloval jeho ohromnou důležitost pro tým, který vyhrál titul a vyzdvihoval i to, jak skvělou záložní dvojici utvořil s N’Golo Kantém.“

"Nepochybuji o tom, že Conteho tento přestup ohromně mrzí, není s Matićovým odchodem spokojen a přidělává mu starosti."

"Musím přiznat, že prodat takto důležitého hráče rivalovi je pro mě ze strany Chelsea opravdu zvláštní rozhodnutí. Někdy na přestupy tlačí sami hráči, ale nemyslím si, že by Matić na vedení Chelsea vyvíjel nějaký velký nátlak. Možná k něčemu takovému docházelo v zákulisí klubu, každopádně do neprosáklo do médií."

"Jen velmi zřídka vidíme, že by v týmu mistra ligy došlo k tak velkému odchodu a zřetelnému oslabení. Proto si myslím, že Conte s odchodem Matiće nesouhlasil a byl proti tomu."

Italský manažer Antonio Conte, který hned ve své první sezoně v Premier League oslavil mistrovský titul před nedávnem podepsal vylepšení své smlouvy. Ani to však podle Nevilla není ideální, protože došlo pouze k vylepšení podmínek, nikoliv prodloužení smlouvy. „Není to dobré znamení, Conte sice podepsal novou lukrativnější smlouvu, ale neprodloužil ji o delší dobu. To se děje jen výjimečně," doplnil dlouholetý obránce Manchesteru United.



Gary Neville během letošního letního přestupu vidí ve spojení s Chelsea několik chybných rozhodnutí a promarněných příležitostí. „Byla tu aféra s Diegem Costou, prodej Matiće a nízká aktivita na přestupovém trhu - Chelsea promarnila šanci získat zpět Lukakua.

"Během let jsme viděli, že Chelsea umí být k některým manažerům nekompromisní. Když si ale některý manažer v klubu vybuduje silnou pozici, může si vydobýt i větší pravomoci. Myslím, že k něčemu takovému v Chelsea došlo. Antonio Conte během jedné sezony dokázal úžasné věci, a proto získal sebevědomí."

"Minulou sezonu však Chelsea měla volné ruce, protože hrála pouze v Premier League, ne v Evropských pohárech. To se letos mění a domnívám se, že i Conte chce od svého vedení větší aktivitu na přestupovém trhu."

"Costa sice ještě neodešel, ale není od toho daleko. Chelsea přišla o Matiće a Johna Terryho. To jsou tři kvalitní a velmi zkušení hráči, kteří naráz opustili kabinu Chelsea. Takové odchody si žádají náležité náhrady, a to jak v ohledu výkonnosti, tak zkušeností, ale i charakteru," uzavřel Neville.



Ondřej Pražák / skysports.com